Po czym poznać słodkie mandarynki? Zwróćcie na to uwagę, a już nigdy nie kupicie kwaśnych

Pod koniec jesieni i zimą w prawie każdym domu królują mandarynki. Są nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia, ale zajadamy się nimi niemal przez wszystkie chłodniejsze miesiące. Polacy uwielbiają te owoce – są pyszne, ale też zdrowe, ponieważ wspierają odporność, są też bogate w przeciwutleniacze. Mają również niski indeks glikemiczny, dzięki czemu mogą bezpiecznie spożywać je także diabetycy. Możecie jeść je solo lub przygotować pyszny koktajl z mandarynek. Świetnie sprawdzą się też jako dodatek do różnego rodzaju deserów.

Po czym poznać słodkie mandarynki? Ważny jest kraj pochodzenia

Choć w sklepie i na straganach mandarynki kuszą swoim pięknym, pomarańczowym kolorem oraz obłędnym zapachem, to czasami po powrocie do domu okazuje się, że są po prostu niesmaczne. Czy można się uchronić przed kupieniem suchych i kwaśnych mandarynek? Tak, musicie jedynie uważnie przyjrzeć im się przed zakupem. Warto zwrócić też uwagę na inne szczegóły, między innymi kraj pochodzenia tych cytrusów.

W sklepie znajdziecie bardzo szeroki wybór owoców, które są importowane z różnych krajów. Najsłodsze, ale też najbardziej soczyste mandarynki to te, które pochodzą z Maroka i Hiszpanii. Mają one też mało pestek. Z kolei te, które przybyły do nas z Turcji mogą być nieco cierpkie w smaku. Informację o tym, skąd pochodzą owoce, najczęściej można znaleźć na kartce z ceną lub z boku kartonu.

Jak wyglądają mandarynki, które są smaczne?

W jaki jeszcze sposób można odróżnić słodkie mandarynki od kwaśnych? Oczywiście nie bez znaczenia jest również wygląd tych owoców. Najwięcej o ich jakości może powiedzieć nam skórka – nie powinny się na niej znajdować żadne przebarwienia, plamy czy obicia. Ważne też, by nie była zbyt gruba, twarda i pomarszczona. Jednak zbyt cienka skórka, która mocno przylega do miąższu mandarynki, może być znakiem, że owoce będą zbyt przesuszone. Najlepszym wyborem będą więc mandarynki o cienkiej, delikatnej, ale lekko odstającej od miąższu skórce.

Z kolei mandarynki, które są pokryte lekko zieloną, żółtą lub jasnopomarańczową skórką będą kwaśne i cierpkie. Zwróćcie uwagę też na dziurki pozostałe po korzonkach – jeśli owoce są świeże, to te miejsca będą dość miękkie o jasnym kolorze. Wybierajcie więc mandarynki o jasnych wgłębieniach w łodydze.

Jak odróżnić słodkie mandarynki od kwaśnych? Wielkość i ciężar

Choć na sklepowych półkach najbardziej kuszą nas te duże i okazałe mandarynki, to okazuje się, że wcale nie są one najlepszym wyborem. Często to właśnie te największe okazy są kwaśne i niesmaczne. Lepiej jest więc wybierać te mniejsze sztuki. Pamiętajcie jednak, że nawet od tej reguły mogą zdarzyć się wyjątki.

Jeśli mandarynka jest ciężka, oznacza to, że prawdopodobnie będzie też soczysta. Wynika to z faktu, że za wagę tych owoców w dużej mierze odpowiada właśnie ilość soku, która jest w nich zawarta. Co więcej, stare i kwaśne owoce zazwyczaj są bezzapachowe, więc na to również powinniście zwrócić uwagę. Koniecznie sprawdźcie też, jak wybrać mandarynki bez pestek.

