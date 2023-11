Odchudzający koktajl z grejpfrutem. Oczyści jelita i pomoże w walce z dodatkowymi kilogramami

Różnego rodzaju koktajle warzywne lub owocowe są smacznym urozmaiceniem podczas diety odchudzającej. Co więcej, z powodzeniem mogą zastąpić na przykład śniadanie, podwieczorek czy kolację. Włączenie ich do swojego codziennego menu pomoże nie tylko szybciej i łatwiej zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale też dostarczy do naszego organizmu cennych składników odżywczych. Wcześniej jednak warto sprawdzić, jak przygotować idealny koktajl na odchudzanie. Jeśli z kolei macie ochotę na coś słodkiego – wypróbujcie nasz przepis na obłędny mus czekoladowy, który nie pójdzie w boczki.

Jak zrobić koktajl odchudzający z grejpfrutem?

Zrobienie tego koktajlu jest bardzo proste, ale też szybkie. Po wypiciu przez dłuższy czas będziecie czuć się syci, dzięki czemu nie będziecie podjadać między posiłkami.

Przepis: Odchudzający koktajl z grejpfrutem Pijąc ten koktajl, łatwiej będzie wam wskoczyć w ulubione spodnie. Jest też naprawdę smaczny, więc gwarantujemy, że będziecie robić to z przyjemnością. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 grejpfrut,

1 szklanka wody,

100 g zielonego ogórka,

1 łyżeczka ostropestu plamistego. Sposób przygotowania Zagotujcie ostropest plamistyNajpierw gotujcie w wodzie łyżeczkę ostropestu plamistego. Róbcie to przez 10 minut, a później odcedźcie przez sitko. Wyciśnijcie sokKolejny krok to wyciśnięcie soku z grejpfruta i ogórka (użyjcie w tym celu wyciskarki do soku). Połączcie ze sobą wszystkie składnikiSok z grejpfruta dodajcie do wywaru z ostropestu i porządnie wymieszajcie całość.

Koktajl na odchudzanie z grejpfruta i ogórka

Główny składnik tego napoju, czyli grejpfrut, to prawdziwa bomba witaminowa, jest też znany ze swoich właściwości wspomagających odchudzanie. Przede wszystkim jest on bogaty w błonnik, co przyczynia się do uczucia sytości po jego spożyciu. Grejpfrut jest także niskokaloryczny (na 100 g zawiera 45 kilokalorii). Ma również niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powoduje gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Jest też bogaty w witaminę C, przez co łatwiej jest zachować zdrowie całego organizmu. Dodatkowo grejpfruty przyspieszają przemianę materii oraz proces spalania tłuszczów. Oczyszczają również organizm.

Drugim ważnym składnikiem koktajlu, który wspomaga proces odchudzania, jest świeży ogórek. On również jest niskokaloryczny (w 100 gramach znajduje się tylko 15 kilokalorii). Zawiera też dużą ilość wody, dzięki czemu świetnie nawadnia organizm. Również zjedzenie tego warzywa, podobnie jak w przypadku grejpfruta, powoduje powolny i niewielki wzrost glukozy we krwi.

Ostropest plamisty jako składnik dietetycznego koktajlu

Do przygotowania tego koktajlu będziecie jeszcze potrzebować ostropestu plamistego (kupicie go bez trudu w sklepie zielarskim lub przez internet). Jest to roślina, która wspomaga walkę z dodatkowymi kilogramami. Ma on zdolności regulujące pracę układu trawiennego, wspiera także wszelkie procesy trawienne, które zachodzą w naszym organizmie. Zapobiega także takim dolegliwościom jak zgaga, niestrawność czy biegunka. Wspomaga pracę wątroby i chroni ją przed szkodliwym działaniem toksyn.

Należy jednak pamiętać o tym, że na efekty procesu odchudzania wpływa wiele czynników, a samo picie koktajlu nie sprawi, że pozbędziecie się nadprogramowych kilogramów. Bardzo ważna w tym wszystkim jest regularna aktywność fizyczna oraz odpowiednio zbilansowana dieta. Kluczem jest także ograniczenie jedzenia niezdrowej żywności i kalorycznych przekąsek.

Czytaj też:

Fit tiramisu możecie jeść bez wyrzutów sumienia. Jego przygotowanie zajmie wam 5 minutCzytaj też:

Co zrobić, żeby kanapki były mniej tuczące? Dietetyczka podaje łatwe patenty