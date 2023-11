Czerwony koktajl na zdrowe serce. Możesz go pić codziennie

Bazą tego koktajlu są buraki i banany. Wystarczy jeden gotowany burak (śmiało możesz wykorzystać gotowane buraki dostępne w marketach) i jeden banan, aby zrobić pożywny i zdrowy napój.

Czerwony koktajl z buraka i banana

Zmiksuj dojrzałego banana i gotowanego buraka z odrobiną wody. My szczególnie polecamy dodać do tej mieszanki odrobinę soku z cytryny i odrobinę startego, świeżego imbiru, który przełamie słodycz buraków i bananów. To nie są jedyne możliwości. Zamiast wody możesz dodać do koktajlu z buraka sok jabłkowy albo jogurt naturalny (w tym drugim przypadku uzyskasz gęste i kremowe smoothie). Do koktajlu możesz także dodać świeży sok z buraka albo sok z granatu. Jeśli lubisz bardzo słodkie koktajle, dodaj odrobinę miodu.

Czerwony koktajl na zdrowe serce

Taki koktajl możesz pić codziennie, a z pewnością warto po niego sięgać przynajmniej raz w tygodniu. Buraki pomagają wyregulować poziom cholesterolu, zmniejszają ryzyko miażdżycy, regulują ciśnienie krwi, są też wsparciem przy dietach odchudzających i oczyszczających. Burak wpływa też pozytywnie na poprawę pamięci i wpiera pracę jelit.

Z kolei banany to przede wszystkim źródło cennego potasu, a ten z kolei pomaga regulować ciśnienie krwi, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie serca. Jedzenie bananów wspiera zdrowie kości, sprzyja urodzie i wspiera trawienie. Połączenie buraków z bananami to także doskonała dawka energii – po takim koktajlu poczujesz się syty i pełny energii. Zarówno buraki jak i banany są źródłem cennego błonnika.

Jeśli dodasz do tej mieszanki świeży imbir i sok z cytryny, uzyskasz naturalny specyfik do walki z jesiennymi infekcjami. Taka mikstura zadziała przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przeciwwirusowo. Jeśli lubisz wyraziste smaki, możesz dodatkowo podkręcić smak koktajlu, dodając do niego płatki chili lub odrobinę czerwonego pieprzu.

