Nawet niewielkie ilości czerwonego wina mogą wywołać ból głowy. Naukowcy wiedzą dlaczego

Eksperci sugerują, że bóle głowy po wypiciu czerwonego wina mogą być spowodowane przez kwercetynę, która zaburza metabolizm alkoholu. To naturalny barwnik występujący w winogronach. Związek ten wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Ma działanie przeciwzapalne i chroni komórki nerwowe przed degradacją. Wpływa też pozytywnie na pracę układu sercowo-naczyniowego. Hamuje proces powstawania blaszek miażdżycowych w tętnicach, a w rezultacie zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu.

Czy każde czerwone wino może wywołać ból głowy?

Więcej kwercetyny znajduje się w winogronach wystawionych na działanie promieni słonecznych. Jej ilość zależy w dużej mierze od sposobu uprawy winorośli oraz ich jakości. „Jeśli uprawiasz winogrona z odsłoniętymi gronami, tak jak robią to w Dolinie Napa w przypadku cabernetów, uzyskasz znacznie wyższy poziom kwercetyny. W niektórych przypadkach może on być nawet 4-5 razy wyższy” – wyjaśnia profesor chemii Andrew Waterhouse. Zdaniem autorów badania na zawartość przeciwutleniaczy w czerwonym winie wpływa również sam proces produkcji trunku, między innymi przebieg etapu fermentacji i klarowania.

Dlaczego kwercetyna zaburza metabolizm alkoholu?

Kiedy kwercetyna dociera do krwiobiegu, przekształca się w 3-O-glukuronid kwercetyny i w tej postaci blokuje działanie enzymów metabolizujących alkohol. W rezultacie w komórkach organizmu zaczyna gromadzić się aldehyd octowy. Wysokie stężenia tej substancji mogą powodować, jak podkreślają badacze, zaczerwienienie twarzy, ból głowy i nudności. Nie do końca jest jednak jasne, dlaczego jedni ludzie są bardziej wrażliwi na działanie aldehydu octowego, a inni nie. Specjaliści jak dotąd nie znaleźli jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Sugerują, że u podłoża tych różnic mogą leżeć geny.

Przykre dolegliwości odczuwane po spożyciu czerwonego wina mogą być również związane z nadwrażliwością na inne składniki zawarte w napoju, między innymi siarczyny, histaminy, garbniki i tyraminę. Należy też pamiętać, że alkohol sprzyja odwodnieniu organizmu i może zaburzać pracę układu pokarmowego oraz nerwowego. Przyjmowanie jego większych ilości prowadzi do uszkodzenia wątroby. Może też zwiększać ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

Obecnie planowane są badania kliniczne, które pozwolą zweryfikować teorie badaczy dotyczące kwercetyny. Eksperyment mógłby polegać na podawaniu ochotnikom ze skłonnością do odczuwania bólu głowy po spożyciu czerwonego wina suplementów kwercetyny.

