Gotując brokuł, często popełniamy błędy. Czego unikać, by warzywo wyglądało i smakowało?

Zielone warzywa są skarbnicą cennych związków odżywczych, dlatego powinny jak najczęściej gościć w naszej diecie. Zaliczamy do nich zdrowe, niskokaloryczne i smaczne brokuły, jednak wiele osób rezygnuje z ich spożywania. Brokuł z wody i brokuł na parze nie muszą zamienić się w bezkształtną masę o nieapetycznym kolorze... Często popełnianym błędem podczas przyrządzania brokułów jest zbyt długi czas gotowania oraz zapominanie o przelaniu ugotowanych warzyw zimną wodą, dzięki czemu zachowają swój intensywnie zielony kolor. Aby brokuły zachowały smak, kolor i kształt, trzeba nauczyć się prawidłowo je gotować. Sprawdź, jak ugotować brokuł.

Gotowane brokuły krok po kroku – jak wybrać świeże brokuły?

Na naszych stołach powinny gościć wysokiej jakości warzywa. Po czym poznać, że brokuł jest świeży? Warto zwrócić uwagę na jego kolor, który powinien być intensywnie zielony. Wyblakłe lub żółknące brokuły nie są świeże. Kupując brokuły zawinięte w folię, trzeba sprawdzić, czy nie są zbyt wilgotne – zbieranie się pod powierzchnią folii pary wodnej, zwiększa ryzyko rozwoju szkodliwych bakterii i grzybów.

Różyczki brokułu powinny być zwarte i jędrne – jeżeli rozkwitły i stały się wiotkie, to warzywo nie nadaje się do spożycia. Warto także zwrócić uwagę na łodygę brokułu, która również powinna mieć zielony kolor. W miejscu cięcia łodygi nie powinny być widoczne oznaki gnicia lub pleśń. Najlepiej wybierać brokuły z łodygą porośniętą liśćmi – ich kondycja wiele mówi o świeżości warzywa.

Jak przygotować brokuł z wody?

Zastanawiasz się, jak ugotować brokuły w wodzie? Wiele osób gotuje brokuły zbyt długo, co sprawia, że nie są smaczne. Gotowanie brokułu w wodzie nie powinno trwać dłużej niż 4-5 minut. Długie gotowanie tego warzywa sprawia, że traci ono cenne wartości odżywcze i staje się zbyt miękkie. Idealnie przygotowany brokuł powinien być lekko twardy. Krótki czas gotowania pozwala nie tylko uniknąć strat cennych składników odżywczych, ale także wpływa na smak warzywa.

Przed gotowaniem należy podzielić warzywo na mniejsze kawałki i umyć pod bieżącą wodą. Brokuł powinien być gotowany w wodzie z dodatkiem soli i cukru, który neutralizuje jego nieprzyjemny zapach. Gotowane brokuły mogą zaskoczyć smakiem, jeżeli do wody dodamy również np. ząbek czosnku lub świeże bądź suszone zioła np. oregano, tymianek, rozmaryn.

Aby cieszyć się smakiem idealnie ugotowanego brokułu, wystarczy wrzucić go do wrzącej wody i gotować 4-5 minut na średnim ogniu, a następnie wyjąć różyczki brokułu na sitko i przelać zimną wodą. Jeżeli gotujemy brokuł do sałatki, warto ugotowane kawałki brokułu włożyć do miski z lodowatą wodą, co pozwoli zatrzymać proces gotowania.

Brokuł to warzywo, którego delikatny smak świetnie komponuje się z różnymi dodatkami. Możemy podawać go polanego stopionym masłem lub uprażoną na maśle bułką tartą, z sosem beszamelowym lub posypanego uprażoną cebulą. Ugotowane brokuły warto podawać do dań z mięsem, rybą, jajkami, a także do makaronu, ryżu i kasz.

Jak przygotować brokuł na parze?

Gotowanie na parze pomaga uniknąć strat cennych witamin i minerałów, które podczas tradycyjnego gotowania przenikają do wody. Aby ugotować brokuł na parze, potrzebujemy garnek, metalowy koszyk oraz pokrywkę. Jeżeli nie mamy specjalnego garnka do gotowania na parze, możemy metalowy koszyk zastąpić zwykłym metalowym sitkiem o średnicy dopasowanej do średnicy garnka.

Przed gotowaniem trzeba umyć warzywo i podzielić na mniejsze kawałki. Po zagotowaniu się wody nakładamy na garnek metalowy koszyk, wkładamy brokuły i przykrywamy pokrywką. Gotowanie brokuł na parze powinno trwać około 10 minut. Po ugotowaniu trzeba zahartować różyczki brokuł zimną wodą.

