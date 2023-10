Jak zamrozić brokuły? Nie zapomnij o prostym zabiegu, a będą idealne

Masz za dużo brokułów? Albo kupiłeś je na świetnej promocji w markecie? Możesz w łatwy sposób zamrozić te warzywa i potem korzystać z nich, kiedy tylko masz na to ochotę.

Jak zamrozić brokuły? Sekretem jest blanszowanie

Brokuły przed mrożeniem najlepiej podzielić na niewielkie różyczki (dokładnie takie, jakie lubisz otem wykorzystywać w swoich potrawach) Warzywo trzeba umyć, a następnie zblanszować – czyli wrzucić na 2-3 minuty do wrzącej wody, a następnie opłukać bardzo zimną wodą lub na chwilę włożyć do miski z wodą i lodem, aby zatrzymać proces gotowania. Blanszowanie m.in. zapewni zachowanie pięknego zielonego koloru, ale też pomoże utrzymać konsystencję różyczek (nie stracą jędrności).

Po tym zabiegu należy różyczki brokułów dobrze osuszyć. Tak przygotowane można już przekładać do pojemników lub woreczków do mrożenia i włożyć do zamrażarki. Jeśli zależy ci, aby różyczki brokułowe się podczas mrożenia nie posklejały, możesz zastosować jeszcze jedną sztuczkę. Zamroź kawałki brokułów rozłożone na tackach i już zamrożone przełóż do pojemników lub woreczków.

RADA: Dokładnie w ten sam sposób możesz mrozić różyczki kalafiora. Możesz wówczas zrobić mrożoną mieszankę tych dwóch warzyw, która będzie świetnie pasowała jako dodatek do zup.

Jak wykorzystać mrożone brokuły?

Mrożone brokuły możesz wykorzystać na wiele sposobów. Są idealne jako dodatek do różnego rodzaju zup, możesz z nich zrobić przede wszystkim przepyszną brokułową zupę krem lub krem z zielonych warzyw, albo po prostu dorzucić do zupy jarzynowej. Mrożone brokuły można dodawać do warzywnych i mięsnych sosów, zapiekanek i pieczonych mięs oraz warzyw. Sprawdzą się także jako dodatek do zdrowych koktajli. Możesz je także dodawać (po rozmrożeniu) do warzywnych pasztetów i farszów.

