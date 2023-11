Zawsze źle używałam folii aluminiowej. Mama skarciła mnie, że każda strona jest do czegoś innego

Folia aluminiowa jest bardzo wszechstronnym produktem, który możecie wykorzystywać w swojej kuchni na wiele sposobów. Przydaje się między innymi do pieczenia różnego rodzaju potraw czy zawijania w nią kanapek do pracy lub szkoły. Możecie też zastosować trik z folią aluminiową w przypadku przypalonego garnka lub czajnika. To jednak nie wszystko – sprawdźcie, jakie są inne patenty na wykorzystanie folii aluminiowej, część z nich może was bardzo zaskoczyć.

Każda ze stron folii aluminiowej ma inne zastosowanie

Folia aluminiowa ma dwie strony – jedna jest błyszcząca, a druga matowa. Większość osób nie zastanawia się, której ze stron użyć, tylko stawia na całkowity przypadek. Dotyczy to zarówno zawijania produktów w folię, jak i używania jej do pieczenia. Nie każdy o tym wie, ale każda ze stron folii aluminiowej ma swoje przeznaczenie i należy jej używać do nieco innych rzeczy.

Takie rozróżnienie jest dość ważne, ponieważ każda ze stron folii aluminiowej została zaprojektowana w innym celu. Jedna z nich ma zatrzymywać ciepło, natomiast druga – przepuszczać je. W zależności od tego, której ze stron użyjecie – otrzymacie konkretny efekt.

Która strona folii aluminiowej trzyma ciepło?

Folia aluminiowa ma właściwości termiczne, które wpływają na to, w jaki sposób trzyma ona ciepło. Jeśli chcecie, by umieszczone wewnątrz folii danie pozostało dłużej ciepłe – powinniście zawinąć je błyszczącą stroną do wewnątrz. Jeżeli użylibyście matowej strony – potrawa „oddałaby” swoje ciepło do otoczenia, a w konsekwencji po prostu szybciej wystygła.

Pamiętajcie jednak, że różnice w zastosowaniu konkretnej strony folii nie są drastyczne, a więc jeśli użyjecie nieodpowiedniej strony folii – uzyskacie gorszy efekt, ale produkt ten nadal będzie zabezpieczać jedzenie przed zimnem czy wyschnięciem. Lśniąca strona folii aluminiowej izoluje więc ciepło, natomiast matowa pozwala na dłużej zachować niższą temperaturę.

Której strony folii aluminiowej użyć do pieczenia?

Przygotowując danie w piekarniku, również często używa się folii aluminiowej. W tym przypadku powinna być ona ułożona także lśniącą stroną do wewnątrz, a matową do zewnątrz. Dzięki temu możliwe jest nieco szybsze upieczenie się dania. Ciepło wnika wtedy do produktu, następnie utrzymuje się w nim, przez co podgrzewa całość jeszcze bardziej.

Dodatkowo stosując folię aluminiową na wierzchu potrawy w trakcie pieczenia, można zapobiec nadmiernemu przypaleniu się lub zbyt szybkiemu przyrumienieniu.

Która ze stron folii aluminiowej służy do przechowywania żywności?

Jeśli chcecie użyć folii aluminiowej do przechowywania żywności w lodówce, jako strony wewnętrznej powinniście użyć strony matowej. Ograniczycie w ten sposób możliwość nagrzewania się żywności, ponieważ ta strona folii nie przepuszcza ciepła. W ten sposób dania więc zachowają swoją świeżość na dłużej. Dodatkowo, dzięki temu, że folia aluminiowa nie przepuszcza nie tylko ciepła, ale też powietrza – potrawy nie wchłoną zapachów i wilgoci z zewnątrz.

