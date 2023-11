Ten jeden błąd psuje całą jajecznicę. Przestałam to robić i jest o niebo lepsza

Jajecznica to jedno z najprostszych, a zarazem najsmaczniejszych dań z jajek. Jest szybka w przygotowaniu i można zrobić ją na różne sposoby, dzięki czemu trudno o to, by się znudziła. Wystarczy dodać różnorodne składniki, takie jak warzywa, ser czy mięso. I choć przygotowanie jajecznicy wydaje się banalnie proste, to część osób popełnia jeden błąd, przez który staje się ona niesmaczna. Sama to robiłam do momentu, aż moja przyjaciółka uświadomiła mnie, że jest to bardzo niewskazane, jeśli ktoś chce się delektować pyszną jajecznicą. Koniecznie sprawdźcie też, jaki jest sekret wilgotnej i kremowej jajecznicy.

Popularny błąd podczas robienia jajecznicy

Idealna jajecznica powinna być puszysta, a przy tym rozpływać się w ustach i być naprawdę delikatna. Jeśli chcecie, żeby taka właśnie wyszła – wystrzegajcie się jednego popularnego błędu. Chodzi o wbijanie jajek wprost na gorącą patelnię. W przeciwnym razie – w wyniku mieszania ich na rozgrzanym naczyniu, zaczną się szybko ścinać. To z kolei sprawi, że wasza potrawa wyjdzie gumowata i niesmaczna.

Dodatkowo, rozbijanie jajek wprost na rozgrzaną patelnie uniemożliwia im równomierne ścięcie się, przez co gdy część jajecznicy będzie już sucha (a nawet spalona), to reszta będzie jeszcze płynna i zupełnie surowa. Dodatkowo, wbijając jajka od razu na patelnię, może się okazać, że któreś z nich będzie zepsute, a w konsekwencji będziecie musieli wyrzucić całą jajecznicę. Znacznie lepszym sposobem jest połączenie jajek w oddzielnym naczyniu jeszcze przed smażeniem. Jeśli dodatkowo porządnie je ubijcie – wasza jajecznica wyjdzie doskonale puszysta.

Jakie są inne błędy w trakcie przygotowywania jajecznicy?

Wbijanie jajek wprost na patelnię nie jest jedynym błędem, który może wam się przytrafić. Kolejnym jest smażenie jajecznicy na zbyt dużym ogniu. Wysoka temperatura sprzyja nie tylko przypalaniu się jajecznicy, ale też sprawia, że wychodzi ona sucha i niesmaczna. W tym przypadku zdecydowanie nie należy się spieszyć. Jajka smażcie na małym ogniu, a wtedy wasza potrawa będzie miała idealnie kremową konsystencję. Pamiętajcie też, żeby przez cały czas mieszać jajecznicę.

Kolejny błąd to solenie jajecznicy w nieodpowiednim momencie. Jeśli dodacie sól zbyt wcześnie – wpłynie to negatywnie na konsystencję potrawy. Wystrzegajcie się więc dodawania jej do jajek przed smażeniem lub na samym jego początku. Jajecznicę najlepiej jest solić na samym końcu, gdy będzie już gotowa. Jeśli zbyt wcześnie dodacie sól – potrawa może stracić swoją „puszystość”.

Pamiętajcie też, by nie zostawiać na patelni już usmażonej jajecznicy. Palnik, nawet po wyłączeniu, jest przez pewien czas ciągle mocno nagrzany. Jest to więc „idealna recepta” na popsucie swojej jajecznicy już na końcowym etapie jej przygotowywania. Najlepiej więc od razu po usmażeniu przełóżcie jajecznicę na talerz.

