Ten składnik rujnuje smak sałatki jarzynowej. Unikam go, a goście chwalą jak nigdy

Sałatka jarzynowa to hit polskich imprez rodzinnych. Jest też nieodłącznym elementem świątecznego menu. W wielu domach przygotowuje się ją nieco inaczej, w zależności od użytych składników, jednak zasady jej robienia zazwyczaj są bardzo podobne. Konsekwencją tego jest więc to, że wiele osób popełnia kilka podstawowych błędów, przez które ich sałatka jarzynowa nie wychodzi tak smaczna jak powinna. Koniecznie sprawdźcie, jak zrobić idealną sałatkę warzywną.

Jaki składnik psuje smak sałatki jarzynowej?

Od lat wszyscy uwielbiają sałatkę jarzynową, a więc każda mama i babcia przygotowuje to danie na święta Bożego Narodzenia (i nie tylko). Warto jednak wiedzieć, jakich produktów lepiej do niej nie dodawać – w ten prosty sposób potrawa ta stanie się znacznie smaczniejsza. Przede wszystkim unikajcie dorzucania do niej cebuli. Jeśli dodacie ją do sałatki – szybciej sfermentuje, w dodatku jej smak nie będzie zbalansowany, a z czasem stanie się też gorzkawy. Sałatka z tym dodatkiem będzie również znacznie krócej nadawała się do spożycia. Ten sposób wykorzystuje między innymi Magda Gessler, uważając też, że warzywo to z czasem nabiera nieatrakcyjnego zapachu.

Warto również zrezygnować z dodawania jajek i pora – te składniki również skracają datę ważności sałatki. Jeśli jednak jesteście ich miłośnikami i nie wyobrażacie sobie sałatki jarzynowej bez tych produktów – dodajcie je do mniejszej porcji sałatki, którą będziecie serwować w danym momencie. W ten sposób pozostała część będzie mogła postać dłużej.

Jak przygotować pyszną sałatkę jarzynową?

Żeby wasza potrawa była naprawdę smaczna – unikajcie najpopularniejszych błędów podczas przygotowywania sałatki jarzynowej, ale to nie wszystko. Pamiętajcie też, że najlepsza sałatka jarzynowa wyjdzie, jeśli zadbacie o odpowiednie połączenie smaków: słodkiego, kwaśnego, słonego. Dodatkowo bardzo ważne są proporcję – żeby o nie zadbać, możecie wykorzystać metodę ze szklanką. Chodzi o dodanie każdego ze składników sałatki w ilości odpowiadającej jednej szklance. Pamiętajcie też, by nie przesadzić z majonezem – wszystkie składniki mają być nim oblepione, a nie „pływać” w majonezowym sosie. Dodatkowo ważne jest, by nie kroić warzyw zbyt drobno, ponieważ wtedy wyjdzie nieapetyczna „papka”. Sprawdźcie, jak przygotować warzywa do sałatki jarzynowej.

Co zrobić, żeby sałatka jarzynowa nie psuła się tak szybko?

Sałatkę jarzynową najlepiej zjeść dość szybko, ponieważ może się popsuć. Możecie jednak wydłużyć termin jej przydatności, jeśli pomyślicie o tym nieco wcześniej. Jeśli chcecie przygotować większy zapas sałatki na święta – wykorzystajcie sprytny i prosty patent. Polega on na ugotowaniu warzyw, pokrojeniu ich, ale bez mieszania ze sobą wszystkich składników.

Podzielcie je na przykład na dwie części: cebulę, jajko, majonez i musztardę i dodajcie do jednej z nich, natomiast pozostałe warzywa schowajcie oddzielnie do lodówki. Takie warzywa jak seler, ziemniaki czy marchewka „wytrzymają” dłużej bez takich dodatków jak na przykład majonez.

