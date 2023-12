Jak panierować rybę, żeby nie rozpadała się na patelni? Te triki podpatrzyłam u swojej teściowej

Ryba jest jednym z najwartościowszych składników naszego jadłospisu. Można podawać ją na wiele sposobów, jednak najpopularniejszym z nich jest jej panierowania, a następnie smażenie. Jest to też najszybsza metoda na przygotowanie tej potrawy. Panierowanie ryby to proces, w którym kawałki ryby są obtaczane w mące, jajku i bułce tartej, tworząc chrupiącą i złocistą otoczkę. Jest to popularna technika przygotowania ryb, ponieważ dodaje im świetnego smaku, ale też chrupiącej tekstury (którą uwielbiają zwłaszcza dzieci). Choć panierowanie wydaje się proste, to warto przestrzegać kilku zasad, by wasza rybka wyszła naprawdę pyszna. Koniecznie sprawdźcie też, jak smażyć rybę, by nie rozpadła się na patelni i była chrupiąca.

Jak panierować rybę? Najważniejsze zasady

Żeby przygotowana przez was ryba utrzymała idealną konsystencję, a podana rodzinie smakowała naprawdę świetnie, musicie przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim, jeśli używacie ryby mrożonej, musicie pamiętać, żeby wcześniej bardzo dokładnie ją rozmrozić (ryba musi być całkowicie pozbawiona wody). Jeśli z kolei wybieracie świeżą rybę – opłuczcie ją i osuszcie na przykład przy użyciu ręcznika papierowego.

Gdy ryba będzie już odsączona z wody – skropcie ją sokiem z cytryny i posypcie solą i pieprzem. Kawałek ryby obtaczajcie najpierw w „rozbełtanym” jajku, później w mące, a na końcu w bułce tartej. Jeśli chcecie, żeby panierka lepiej się trzymała – użyjcie mąki pszennej z dodatkiem łyżeczki mąki ziemniaczanej. Musicie też pilnować, by ryba nie rozpadła się podczas smażenia – gdy wkładacie rybę do gorącego oleju, róbcie to ostrożnie i delikatnie, aby nie naruszyć warstwy panierki.

O czym jeszcze pamiętać podczas panierowania ryby?

Rybę najlepiej jest panierować na krótko przed jej smażeniem. W przeciwnym razie panierka nasiąknie wilgocią, a w konsekwencji nie będzie chrupiąca po usmażeniu (a przecież właśnie to jest największym atutem tak przyrządzonej rybki).

Rybę należy smażyć na rozgrzanej patelni (jeśli płat ma skórę, to najpierw trzeba to zrobić od strony skóry), jednak tłuszcz nie może być zbyt gorący, by nie spalić ryby. Pamiętajcie też, żeby smażyć rybę na patelni bez przykrycia – w innym przypadku nie wyjdzie chrupiąca. Jeśli dokładnie rozmrozicie filety i osuszycie przed panierowaniem – nie musicie się obawiać, że wasza ryba będzie pryskać. Jeśli chcecie, żeby była ona jeszcze smaczniejsza – przed panierowaniem zanurzcie ją w mleku i wstawcie na kilka godzin do lodówki. Dodatkowo panierowana ryba nie zawsze musi mieć taki sam smak. Do panierki zamiast bułki tartej możecie użyć między innymi:



rozdrobnionych orzechów,

migdałów,

siemienia lnianego,

mielonych płatków owsianych,

nasion słonecznika,

sezamu,

płatków kukurydzianych.

Czytaj też:

Karpia warto jeść nie tylko od święta. Poznaj wartości odżywcze i sposoby przygotowania tej niedocenianej rybyCzytaj też:

Co zrobić, żeby karp nie „śmierdział mułem”? Dzięki tym trikom zaczęłam wreszcie jeść tę rybę