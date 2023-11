Co zrobić, żeby kanapki były mniej tuczące? Dietetyczka podaje łatwe patenty

Kanapki to bardzo dobry pomysł zarówno na śniadanie, jak i kolację. Jest to szybki posiłek, który możecie przygotować na bardzo wiele różnych sposobów, w zależności od tego, jakie dodatki wybierzecie. Różnorodność w tej kwestii jest naprawdę ogromna – od prostych kanapek na przykład z masłem orzechowym lub dżemem po te bardziej wyrafinowane z kurczakiem, warzywami i różnego rodzaju sosami. Możecie cieszyć się ich smakiem również wtedy, gdy się odchudzacie, jednak koniecznie sprawdźcie, co jeść, żeby schudnąć – odpowiedni dobór produktów pozwoli wam skutecznie walczyć ze zbędnymi kilogramami, ale też nie będzie skutkował pogorszeniem się waszego zdrowia i samopoczucia.

Co zrobić, żeby kanapki były mniej tuczące? Patenty dietetyczki

Niektóre osoby, gdy są na diecie odchudzającej, całkowicie rezygnują z kanapek. Wcale jednak nie jest to konieczne – wystarczy, że zastosujecie sprytne patenty, by obniżyć ich kaloryczność. Sposoby na to podała popularna w sieci dietetyczka kliniczna Dominika Hatala. Przede wszystkim należy użyć jednej kromki chleba z dodatkami zamiast dwóch złożonych kromek. Z kolei masło możecie zastąpić mniej kalorycznym smarowidłem – na przykład serkiem śmietankowym lub hummusem.

Dobrym sposobem jest również zrobienie mniejszej ilości kanapek, a w zamian uzupełnienie posiłków świeżą sałatą. Dzięki temu dostarczycie swojemu organizmowi więcej witamin, składników mineralnych i błonnika pokarmowego. „Taki dodatek obniży kaloryczność i ładunek glikemiczny posiłku, jednocześnie dając dłuższe uczucie sytości” – tłumaczy dietetyczka w opublikowanym wpisie. Jeśli lubicie kanapki z żółtym serem – postawcie na ser mierzwiony, który ma znacznie cieńsze plasterki. Dzięki temu spożywacie mniej kalorii, jednak nadal możecie cieszyć się ulubionym smakiem. Z kolei zamiast wędlin wieprzowych wybierzcie te drobiowe, ponieważ są znacznie mniej kaloryczne.

Czy chleb tuczy i trzeba z niego rezygnować podczas odchudzania?

Rezygnacja z jedzenia pieczywa jest częstym krokiem, który podejmują osoby chcące pozbyć się nadprogramowych kilogramów. To, czy chleb tuczy, zależy od ilości, w jakiej go zjecie (w zależności od swojego zapotrzebowania). Podczas odchudzania wcale nie musicie z niego rezygnować, ponieważ chleb sam w sobie nie tuczy – dzieje się tak tylko, gdy jest jedzony w nadmiarze, zwłaszcza w towarzystwie wysokokalorycznych dodatków, które na niego kładziemy.

Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór pieczywa, a nie całkowita rezygnacja z niego. Zamiast białego pieczywa o wysokim indeksie glikemicznym (zastrzyk energii jest dość krótkotrwały), warto postawić na razowy chleb na naturalnym zakwasie. Dostarczy on waszemu organizmowi energii niezbędnej do działania oraz wielu cennych składników odżywczych. Oczywiście tutaj również należy pamiętać o tym, by nie jeść go w nadmiarze. Koniecznie przeczytajcie, jakie pieczywo jeść na diecie odchudzającej.

