Co zrobić, żeby makowiec nie popękał? Ciocia Helcia zdradziła mi patent, który zawsze działa

Makowiec to tradycyjne polskie ciasto, które jest popularne szczególnie podczas świąt Bożego Narodzenia. Jego głównym składnikiem jest mak, który nadaje mu charakterystycznego smaku i aromatu. Jest to ciasto słodkie, lekko wilgotne i zwykle posypane cukrem pudrem. Zdarza się jednak, że po upieczeniu trafiamy na przykrą niespodziankę w postaci popękanego wierzchu świątecznego makowca. Można jednak temu zaradzić. Sprawdźcie też, jak zmielić mak do makowca.

Co zrobić, żeby makowiec nie popękał? Prosty patent

Choć popękaną strukturę ciasta można próbować zamaskować, krojąc ten smakołyk lub posypując go obficie cukrem pudrem, to lepiej jeszcze przed pieczeniem zadbać o to, by po wyjęciu z piekarnika ciasto prezentowało się naprawdę bardzo apetycznie.

Wystarczy, że wykorzystacie bardzo prostą technikę, która polega na owinięciu makowca pergaminem – musicie to zrobić dość ciasno, jednak zostawiając miejsce na wyrośnięcie wypieku. Następnie należy posmarować go cienką warstwą tłuszczu, na przykład roztopionym masłem (na jeden rulon ciasta odpowiednia będzie jedna łyżka roztopionego masła).

O czym pamiętać przygotowując makowiec?

Dodatkowo w trakcie robienia makowca musicie pamiętać o tym, by:



Ciasto było dokładnie rozwałkowane – upewnijcie się, że ciasto jest równomiernie rozwałkowane, niezbyt grube, ale też nie zbyt cienkie. Nieodpowiednia grubość ciasta może powodować pękanie podczas pieczenia.

– upewnijcie się, że ciasto jest równomiernie rozwałkowane, niezbyt grube, ale też nie zbyt cienkie. Nieodpowiednia grubość ciasta może powodować pękanie podczas pieczenia. Mak był właściwie nawilżony – jeśli używacie maku suchego, namoczcie go wcześniej w ciepłym mleku lub wodzie, aby zmiękł. Nadmierna suchość maku może wpływać na kruchość ciasta i powodować pękanie.

– jeśli używacie maku suchego, namoczcie go wcześniej w ciepłym mleku lub wodzie, aby zmiękł. Nadmierna suchość maku może wpływać na kruchość ciasta i powodować pękanie. Ostrożnie zawijać ciasto – podczas zwijania ciasta z nadzieniem starajcie się to robić delikatnie i równomiernie, aby uniknąć nadmiernego nacisku.

– podczas zwijania ciasta z nadzieniem starajcie się to robić delikatnie i równomiernie, aby uniknąć nadmiernego nacisku. Brzegi były dokładnie zabezpieczone – upewnijcie się, że brzegi ciasta są dobrze zabezpieczone, aby nadzienie nie wypłynęło podczas pieczenia.

– upewnijcie się, że brzegi ciasta są dobrze zabezpieczone, aby nadzienie nie wypłynęło podczas pieczenia. Nie ugniatać zbyt długo ciasta – zbyt długie ugniatanie sprawia, że ciasto robi się sztywne i mniej elastyczne.

– zbyt długie ugniatanie sprawia, że ciasto robi się sztywne i mniej elastyczne. Dodać do maku odrobinę rozczynu drożdżowego – ułatwi on przyleganie farszu do ciasta, dzięki czemu makowiec nie będzie się rozwarstwiać.

Dlaczego makowiec pęka podczas pieczenia?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, dlaczego makowiec pęka w trakcie pieczenia. Poza błędami, które być może niektórzy popełniają, należy też zwrócić uwagę na odpowiednie proporcje składników. Jeśli w makowcu znajdzie się zbyt duża ilość drożdży – wtedy wasze ciasto będzie rosło gwałtownie, a efektem tego będzie to, że popęka przy pieczeniu.

Odpowiadać za to może też kumulacja różnych czynników, takich jak nieuwzględnienie proporcji składników, nieumiejętne zwijanie ciasta, nadmiar nadzienia czy nawet zbyt wysoka temperatura pieczenia.

