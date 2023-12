Jak kroić sernik, żeby brzegi nie były poszarpane? Koleżanka zdradziła mi banalnie łatwy sposób

Sernik to pyszne i kremowe ciasto, które jest popularne na całym świecie. Jego bazą jest ser, który nadaje mu charakterystyczną teksturę i smak. Sernik może być przygotowany na wiele sposobów – pieczony, na zimno, z dodatkiem owoców, polewy czekoladowej czy karmelu. Ten klasyczny deser często gości na świątecznych stołach i uroczystościach rodzinnych. Jeśli jesteście miłośnikami tego wypieku – koniecznie spróbujcie zrobić delikatny i puszysty sernik bez spodu. Możecie pokusić się też o przygotowanie owsianki sernikowej – to idealna propozycja na śniadanie.

Jak kroić sernik, żeby brzegi nie były poszarpane?

Często zdarza się, że sernik, który po upieczeniu wygląda naprawdę pięknie i szalenie apetycznie, staje się znacznie mniej estetyczny już po pokrojeniu go na kawałki. Okazuje się, że można w bardzo prosty sposób zapobiec rozlatywaniu się ciasta, dzięki czemu nadal będzie prezentować się naprawdę świetnie.

Ten prosty trik polega na zamoczeniu noża w gorącej wodzie. Następnie należy wytrzeć go w suchą ściereczkę i przejść do krojenia sernika. Ciepłe ostrze pomoże w krojeniu kremowej tekstury sera. Później znowu powtórzcie tę czynność. Sztuczkę należy ponawiać za każdym razem, gdy ciasto zacznie kleić się do noża. Cały ten zabieg sprawi, że kawałki sernika nie będą się przyklejać do noża, a w konsekwencji ciasto nie będzie poszarpane i nie rozleci się. Możecie być więc pewni, że po zastosowaniu tego patentu sernik będzie wyglądał ładnie nawet już po przełożeniu go na talerzyki gości.

Jak kroić sernik, żeby się nie rozpadał? Najważniejsze wskazówki

Żeby wasz sernik nie rozpadał się podczas krojenia, bardzo ważne jest przestrzeganie pewnych zasad. Przede wszystkim używajcie ostrego noża i wykonujcie powolne, równomierne cięcia, unikając „szarpania”, ponieważ może to spowodować rozpadanie się warstw. Przed pokrojeniem sernika warto go też dobrze schłodzić. Umieśćcie sernik w lodówce na kilka godzin przed jego podaniem – pomoże to w utrzymaniu kształtu podczas krojenia.

Żeby łatwiej wam było kroić sernik, możecie też delikatnie posmarować nóż olejem roślinnym – na wacik lub ręcznik papierowy wylejcie kilka kropli tego płynu, a następnie przetrzyjcie nim nóż. Pamiętajcie jednak, by nóż był posmarowany olejem w naprawdę minimalnym stopniu.

Jak podzielić sernik na estetyczne kawałki?

Dodatkowo jeśli pieczecie sernik w okrągłej foremce, warto zwrócić też uwagę na sposób krojenia poszczególnych kawałków, ponieważ nie jest to tak proste, jak w przypadku prostokątnego kształtu. Co należy zrobić? Najpierw przekrójcie ciasto na pół, a następnie odkrójcie duży plaster ze środka i podzielcie na kilka mniejszych części. Jeśli chcecie uzyskać trójkątne kawałki – na początku przekrójcie ciasto w pionie, później w poziomie, a powstałe części dzielcie sukcesywnie na mniejsze kawałki, w zależności od preferencji. Pamiętajcie też, że bez względu na metodę ważne jest delikatne podejście i cierpliwość podczas krojenia sernika, aby zachować jego estetyczny wygląd.

