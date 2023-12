Co zrobić, żeby barszcz czerwony nie był gorzki? Stosuję patent mamy i pozbywam się problemu

Jak uniknąć posmaku goryczy w barszczu czerwonym? W tym przypadku kluczowe znaczenie ma proces gotowania zupy i trzymanie się kilku prostych, ale istotnych zasad. Mama zawsze mówiła, by pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – pośpiech jest złym doradcą. Zbyt szybkie gotowanie barszczu z buraków sprawia, że straci on swój charakterystyczny smak i barwę.

Jak gotować czerwony barszcz, by nie nabrał goryczy?

Sekretem dobrego barszczu czerwonego jest przede wszystkim wolne gotowanie. Zupa powinna „pyrkać” na małym ogniu. To uniwersalna reguła, która dotyczy zarówno dań przyrządzanych na bazie tradycyjnego zakwasu, jak i tych, których podstawą jest bulion mięsny lub warzywny. Jeśli wybieracie pierwszy sposób przygotowywania barszczu pamiętajcie, że zupy po dodaniu zakwasu nie wolno zagotować. W przeciwnym razie straci głęboki, czerwony kolor i stanie się gorzka. A co w sytuacji, gdy bazowy składnik czerwonego barszczu stanowi bulion? W takim przypadku zwróćcie szczególną uwagę na kolejność działań. Wrzućcie buraki do ugotowanego wcześniej wywaru i nie trzymajcie na ogniu zbyt długo. Wystarczy godzina (sam bulion powinien gotować się dłużej).

Zadbajcie również o dobrą jakość składników wykorzystywanych przy robieniu barszczu czerwonego. Wybierzcie świeże i jędrne warzywa średniej wielkości o intensywnym zapachu, bez plam i pomarszczonej skórki. Dotyczy to zwłaszcza buraków. Starajcie się zaopatrywać w sprawdzonych sklepach i punktach.

Jak uratować barszcz czerwony, gdy stał się gorzki?

Co zrobić, gdy mimo starań barszcz czerwony stał się gorzki? Możecie uratować smak zupy. Wystarczy dodać do niej dwa składniki – miód oraz cytrynę. Idealnie zrównoważą goryczkę. Uważajcie jednak, by nie przesadzić, bo w przeciwnym razie osiągnięcie efekt odwrotny od zamierzonego. „Doprawiajcie” barszcz po trochu, stale kontrolując jego smak. Możecie też pokusić się o wzbogacenie zupy kilkoma malinami. Dzięki temu danie zyska bardzo ciekawy smak i nie straci koloru. To opcja dla tych, którzy lubią eksperymentować w kuchni i przełamywać tradycję. Sprawdźcie też, co zrobić, żeby barszcz czerwony miał ładny kolor.

