Ranking najlepszych mięsnych zup świata. Polski specjał w ścisłej czołówce

Serwis Taste Atlas to nie tylko zbiór przepisów na potrawy z całego świata, ale też słynne rankingi potraw. Ocen dokonują sami internauci, przyznając daniom punktację w skali od 0 do 5. Tym razem serwis przygotował ranking najlepszych mięsnych zup świata, a polski rosół uplasował się w tym zestawieniu na siódmym miejscu ze średnią oceną 4,5 punktu.

Polski rosół razy dwa

Co ciekawe polski rosół pojawia się w rankingu dwa razy: na siódmym miejscu opisany jako rosół, a na 27 miejscu jako rosół z kury. Tradycyjny rosół gotuje się bowiem na kilku rodzajach mięs, w tym wołowym. Dlatego można uznać, że rosół z kury rzeczywiście jest inną zupą. Sekretem każdego dobrego rosołu jest długie gotowanie na wolnym ogniu. Obok mięsa w zupie muszą znaleźć się warzywa oraz opalana nad ogniem cebula. W polskich domach rosół najczęściej podawany jest w towarzystwie makaronu (idealnie jeśli jest to domowy makaron jajeczny) i kojarzony z tradycyjnym, niedzielnym obiadem. Na bazie rosołu można przyrządzić inne zupy, na przykład pomidorową czy ogórkową.

Jakie zupy lepsze od rosołu?

Ranking wygrała bezapelacyjnie tajska zupa tom kha gai – aromatyczna zupa z kurczakiem i mleczkiem kokosowym. Drugie miejsce przypadło specjałowi z Indonezji, czyli zupie rawon. To zupa wołowa charakterystyczna dla wschodniej Jawy. Zupa rawon ma specyficzny bardzo ciemny kolor. Trzecie miejsce zajęła wietnamska zupa beef pho. Zupa pho jest doskonale znana Polakom z azjatyckich barów i restauracji – można ją porównać do naszego rosołu. Beef pho jest przyrządzana na bazie wołowiny. Zupę podaje się z dodatkiem makaronu ryżowego. Ranking 50 najlepszych mięsnych zup świata zamyka meksykańska zupa caldo de pollo, czyli to znowu – można powiedzieć – inna odmiana rosołu, ponieważ jest to zupa z kurczaka.

