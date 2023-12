Dlaczego śledzie wychodzą gorzkie? Ten jeden błąd psuje wszystko, a popełnia go niemal każdy

Śledzie to popularne danie na stołach podczas świąt Bożego Narodzenia. Zazwyczaj są przygotowywane na kilka sposobów: w śmietanie z cebulą i jabłkami, w oleju z dodatkiem przypraw, a także w różnego rodzaju marynatach. Te różnorodne smaki pozwalają każdemu znaleźć coś dla siebie. Zdarza się jednak, że śledzie z dodatkiem cebulki wychodzą gorzkie i po prostu niesmaczne. Jest jednak na to sposób. Przygotowując tę potrawę, warto też wiedzieć, kiedy śledzie stają się oślizgłe – uważajcie, żeby się nimi nie zatruć.

Co zrobić, żeby śledzie nie wyszły gorzkie?

Śledź z cebulką to bardzo popularne i lubiane połączenie na świątecznym stole. Częstym problemem miłośników tego dania jest jednak lekka goryczka w śledziach, która psuje cały ich smak. Okazuje się jednak, że winne nie są same śledzie. Powodem, przez który wychodzą gorzkie, jest nieodpowiednia obróbka cebuli, którą do nich dodajecie.

Warzywo to ma dość ostry smak oraz zapach, który szybko przechodzi do każdego dania. Jest to spowodowane związkami siarki uwalniającymi się podczas rozdrabniania. Nie jest on na początku wyczuwalny w cebuli, jednak pojawia się w daniu, do którego ją dodajemy. W łatwy i szybki sposób można jednak temu zapobiec. Wystarczy, że posolicie cebulę po rozdrobnieniu. Gdy cebula będzie już posiekana – oprószcie ją solą i odstawcie na kilka minut. Pojawi się płyn, w którym cebula „zostawi” całą swoją gorycz. Wystarczy, że odciśniecie ją z powstałego soku, a przygotowane danie będzie znacznie smaczniejsze.

Jak pozbyć się goryczki ze śledzi z cebulą? Inne sposoby

Okazuje się jednak, że wcześniejsze posolenie śledzi nie jest jedyną metodą. Możecie skorzystać też z innych sposobów. Jednym z nich jest sparzenie posiekanej cebuli wrzątkiem. Zanurzcie ją na 2 minuty w takiej gorącej wodzie, a następnie wyjmijcie przy użyciu łyżki cedzakowej. Możecie też wrzucić cebulę do sitka, a następnie dość obficie polać wrzątkiem. Potem natychmiast włóżcie ją na chwilę do lodowatej wody.

Skuteczną metodą na zapobiegnięcie pojawienia się gorzkiego smaku w śledziach jest wcześniejsze włożenie cebuli do lodówki lub zamrażarki. Jeśli włożycie tam pozbawione łupin warzywo – chłód zahamuje wydzielanie się siarki. Cebula w lodówce powinna leżeć około 15 minut, natomiast w zamrażalniku jedynie 5 minut. Możecie również posiekane warzywo włożyć do kuchenki mikrofalowej na około 10 sekund – po takim podgrzaniu jego smak będzie znacznie łagodniejszy.

Skutecznym sposobem na pozbycie się goryczy jest także podgrzanie cebuli na patelni. Najpierw posiekajcie ją drobno, a później umieśćcie na lekko rozgrzanym oleju. Pamiętajcie jednak, że warzywo nie powinno się usmażyć, a jedynie podgrzać i stać przezroczyste. Żeby uzyskać taki efekt, musicie wtedy często mieszać cebulę.

