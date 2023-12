Śledzie na Boże Narodzenie. Podajcie je z jabłkami, burakami i śmietaną

– Możecie te śledzie podać tak, jak ja dziś zaproponowałem, bo w tej wersji wyglądają naprawdę pięknie. Ale możecie też pokroić samego śledzia na mniejsze kawałki, albo wręcz wymieszać kawałki śledzia z sałatką jabłkową. Tak naprawdę mamy tu wiele możliwości, a tę wersję podania po prostu potraktujcie jako inspirację – mówi Leszek Wodnicki, półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef, który przygotował przepis na śledzie specjalnie dla „Wprost”.

A my możemy dodać od siebie, że śledzie w tym wydaniu smakują po prostu doskonale (dodatek wasabi nas przyjemnie zaskoczył), a matiasy podane w całości na sałatce jabłkowej, udekorowane ziołami i marynowaną rzodkwią, wyglądają niczym restauracyjne danie.

Jak zrobić śledzie z jabłkami i puree z buraka?

Naszym zdaniem to idealne śledzie na Boże Narodzenie. Zadowolą tych, którzy szukają tradycyjnych potraw, jak i tych, którzy chcą je nieco podrasować i podkręcić. – Wykorzystaliśmy tu matiasy holenderskie, po łacinie to Clupea harengus i warto szukać dokładnie takich. Popularne holenderskie matiasy to nic innego jak młode śledzie poławiane wiosną i wczesnym latem, przekąska najbardziej znana jest w takich krajach jak Niderlandy, Niemcy czy Norwegia – tłumaczy Wodnicki. Sekretem dania są dodatki i sam sposób ich podania. Całość, choć wygląda bardzo ekskluzywnie, zrobicie dosłownie w pół godziny.

Przepis: Świąteczne śledzie z jabłkiem i burakami Przepis Leszka Wodnickiego – śledzie idealne na Boże Narodzenie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 śledzie matiasy holenderskie

1 zielone jabłko

1 biała cebula

50 ml oleju z pestek winogron

pasta wasabi

czarny pieprz, sól

2 ugotowane buraki

zakwas buraczany

sok z cytryny

kawałek białej rzodkwi

75 g cukru

75 g białego octu winnego

50 g wody

50 g soku z buraka

olej smakowy (np. koperkowy)

50 g creme fraiche lub gęstej śmietany

zioła do dekoracji Sposób przygotowania Uszykuj składniki i zamarynuj rzodkiew Zrób puree z buraków Zrób sałatkę z jabłek Ułóż danie na talerzu Podaj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

Czytaj też:

Nie macie pomysłu na kaki? To proste danie nas zachwyciłoCzytaj też:

Najlepsze pieczone ziemniaki z gzikiem. Byliśmy zaskoczeni tym, co kucharz zrobił podczas pieczenia