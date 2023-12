Trzy patenty na cudownie smaczne i delikatne uszka do wigilijnego barszczu

Uszka w wielu domach podaje się podczas wieczerzy wigilijnej razem z czerwonym barszczem. Nazwa „uszka” pochodzi od ich kształtu, przypominającego maleńkie uszy. Wypełnione są one tradycyjnie farszem z grzybów i kapusty. W niektórych domach przygotowuje się go z podsmażonych pieczarek i cebulki. Ich robienie jest często przedświątecznym rytuałem. Tajemnica ich doskonałego smaku tkwi w idealnym cieście oraz pysznym i aromatycznym farszu – całość stanowi wtedy doskonałą kompozycję. Koniecznie sprawdźcie też, jak zamrozić uszka wigilijne.

Jak zrobić doskonałe ciasto na uszka? Łatwy patent

Ciasto na uszka powinno być miękkie i elastyczne – takie, by niemal „rozpływało się” w ustach. Patentem, który sprawi, że ciasto na uszka takie właśnie będzie jest dodanie do niego trochę masła. Należy zrobić to dwukrotnie. Najpierw łyżkę masła trzeba rozpuścić w szklance wrzącej wody i dodać do ciasta. To jednak nie koniec, ponieważ po ugotowaniu uszek należy wyjąć je na natłuszczoną masłem paterę lub duży talerz. W tym przypadku masła powinno być dość sporo. Wynika to z faktu, że rozpuści się ono pod gorącymi uszkami wyjętymi prosto z wody, a przez to nada im świetnego smaku. Wtedy uszka wyjdą perfekcyjne, ponieważ składnik ten sprawi, że ciasto będzie bardziej elastyczne, ale też uszka nie posklejają się ze sobą.

Jak przygotowywać uszka do barszczu? Najważniejsze zasady

Podczas przygotowywania uszek do barszczu wigilijnego bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego rodzaju mąki. Najlepsza będzie mąka pszenna typu 450, 500 lub 650 – dzięki temu ciasto na uszka będzie elastyczne, ale też lekkie i delikatne. Pamiętajcie też, że jeśli używacie mąki pełnoziarnistej, musicie dodać trochę więcej wody – w przeciwnym wypadku uszka mogą wyjść nieco twarde.

Kolejna zasada pysznych uszek polega na dodaniu do nich maślanki. Wpłynie genialnie na efekt finalny, a do tego uszka będą łatwe w uformowaniu, a po ugotowaniu – obłędnie miękkie. Na pół kilograma mąki wykorzystajcie 2 szklanki maślanki (wyjdzie wam wtedy około 100 uszek). Pamiętajcie jednak, żeby maślankę dolewać stopniowo – nie wlewajcie całej za jednym razem. Gdy ciasto będzie mieć już odpowiednią konsystencję, czyli będzie przypominać plastelinę – możecie przestać dolewać maślankę (nie musicie wykorzystywać całej przygotowanej porcji).

Sposób na pyszny farsz do uszek

W najprostszej wersji przepisu na farsz do wigilijnych uszek znajdują się grzyby leśne (lub po prostu pieczarki), cebula, masło, olej oraz przyprawy, Wystarczy jednak, że dodacie jeden dodatkowy składnik, a farsz zyska zupełnie nową jakość. Co warto do niego dorzucić? Chodzi o orzechy – choć połączenie wydaje się nieco dziwne, to gwarantujemy, że pasują one idealnie do tej potrawy. Będzie nieco inaczej, ale nadal pysznie i znaczcie ciekawiej niż zazwyczaj. W zależności od ilości przygotowanego farszu dodajcie od dwóch do czterech łyżek posiekanych orzechów włoskich.

