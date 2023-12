Jak upiec łososia w piekarniku, by nie był suchy? Zastosuj te patenty, a ryba wyjdzie idealnie soczysta

Łosoś zawiera pełnowartościowe białko i kwasy tłuszczowe omega-3, które poprawiają funkcjonowanie układu nerwowego i krwionośnego. Znajdziemy w nim również witaminy z grupy B, witaminę D oraz wiele cennych minerałów. Poza tym łosoś ma w sobie astaksantynę, czyli karotenoid stymulujący układ odpornościowy.

Jak przygotować łososia, by był pyszny i aromatyczny?

Aby łosoś z piekarnika był idealny, najpierw trzeba kupić rybę najlepszej jakości. W sklepach można znaleźć filety w różnych rozmiarach, ale też tuszki. Przy wyborze kierujmy się wyglądem – świeża ryba ma intensywny pomarańczowy kolor i jest lekko błyszcząca. Powinna być śliska, ale nie lepka. Zakupionego łososia należy dokładnie umyć i wysuszyć papierem kuchennym, a następnie pokroić na mniejsze kawałki. Teraz czas na przyprawianie. Łosoś najlepiej komponuje się z tradycyjnymi przyprawami, jak sól czy pieprz. To właśnie nimi należy oprószyć rybę, można użyć również ziół prowansalskich. Dodatkowo należy polać łososia sokiem z wyciśniętej cytryny i posypać posiekanym koperkiem lub natką pietruszki.

Jak upiec łososia w piekarniku, by nie był suchy?

Do upieczenia łososia w piekarniku potrzebna będzie folia aluminiowa. Można wykorzystać ją na dwa sposoby. Jeśli decydujesz się na przygotowanie łososia pod przykryciem w naczyniu żaroodpornym, umieść kawałek folii na jego dnie, a na niej łososia. Następnie na folii ułóż kawałki przyprawionego łososia, skórą do dołu. Dodatkowo na wierzchu ryby umieść plasterki masła. Na każdym kawałku ryby możesz położyć plaster cytryny, ewentualnie dodać ząbek czosnku pokrojony na cząstki. Całość zapiekaj w 200 stopniach przez około 15 minut. Po upłynięciu tego czasu sprawdź, czy łosoś jest odpowiednio upieczony. Jeśli potrzebuje jeszcze chwili, przetrzymaj go w piekarniku przez kolejne 3 minuty.

Inną opcją jest przygotowanie kilku kawałków folii aluminiowej, wielkości kwadratu lub prostokąta. Na każdym można ułożyć przyprawiony kawałek ryby, na nim plaster cytryny i trochę masła. Rybę należy dokładnie zawinąć w folii i piec w piekarniku przez 15 minut w temperaturze 200 stopni.

Tych błędów nie popełniaj, piekąc łososia w piekarniku!

O ile soczysty łosoś jest przepyszny, to już ten wysuszony smakuje wyjątkowo kiepsko. Aby ryba wyszła nam jak najbardziej soczysta, musimy kontrolować czas pieczenia. Wprawdzie źródła mówią o 15-20 minutach, ale wiele zależy od piekarnika i od tego, czy korzystamy z funkcji termoobieg. W związku z tym po upływie kwadransa, zawsze trzeba sprawdzić, czy ryba ma odpowiedni stopień wypieczenia. Inny często popełniany błąd, to otwieranie folii podczas pieczenia łososia i niezbyt dokładne ponowne zawinięcie ryby. To sprawia, że łosoś pod wpływem wysokiej temperatury bardzo szybko się wysusza. Inne rady mówią o tym, aby łososia wkładać do zimnego piekarnika. Ma to spowodować, że pod wpływem wzrostu temperatury, łosoś upiecze się idealnie.

