Sok z kiszonej kapusty jest zdrowy, ale nie dla każdego. Kto nie powinien go pić?

Sok z kiszonej kapusty ma wiele cennych właściwości. Wspomaga układ odpornościowy w walce z drobnoustrojami i patogenami wywołującymi choroby. Wspiera pracę układu pokarmowego i przyspiesza przemianę materii. Jest źródłem witamin oraz mikroelementów. Wywiera dobroczynny wpływ na cały organizm, ale nie w każdym przypadku. Zobacz, kto nie powinien go pić.

Kto nie powinien pić soku z kiszonej kapusty?

Przeciwwskazaniem do picia soku z kapusty są między innymi choroby nerek oraz problemy gastryczne. Nie powinny po niego sięgać również osoby z nadciśnieniem tętniczym i zespołem jelita drażliwego. W ich przypadku napój może okazać się szkodliwy. Dlaczego? Sok z kiszonej kapusty zawiera duże ilości soli, która źle wpływa na pracę nerek. Spowalnia i pogarsza ich funkcjonowanie. W rezultacie narządy nie są w stanie wypełniać przypisanych im zadań i oczyszczać organizmu z toksyn. Sól negatywnie oddziałuje również na układ sercowo-naczyniowy. Podnosi ciśnienie tętnicze krwi, a w konsekwencji zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy, udaru mózgu i zawału serca.

Picie soku z kiszonej kapusty nie jest zalecane także pacjentom, którzy przyjmują leki przeciwdepresyjne i przeciwzakrzepowe. Związki w nim zawarte nierzadko wchodzą w interakcje z tymi farmaceutykami. Warto też mieć na uwadze fakt, że tyramina znajdująca się w składzie napoju może osłabiać, a niekiedy nawet blokować działanie niektórych medykamentów. Jeśli więc jesteś w trakcie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym, zanim włączysz sok z kiszonej kapusty do swojej codziennej diety. Z picia napoju powinny zrezygnować również osoby z chorobami tarczycy, ze względu na obecność goitrogenów w soku z kapusty. To substancje chemiczne, którym przypisuje się właściwości wolotwórcze. Innymi słowy, zwiększają one ryzyko powstawania zmian w strukturze tarczycy.

Jak często pić sok z kiszonej kapusty?

Zaleca się wypijanie szklanki soku z kiszonej kapusty dziennie, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, gdy wzrasta ryzyko różnego rodzaju infekcji. Nie należy jednak przesadzać z ilością napoju. W przeciwnym razie można sobie zaszkodzić i doprowadzić do wystąpienia problemów gastrycznych, takich jak biegunki, bóle brzucha czy wzdęcia. Nie należy również wypijać soku na czczo. Zawarte w nim związki mogą bowiem podrażniać śluzówkę żołądka.

