Dopadł cię kac po Sylwestrze? Zobacz, jak sobie z nim poradzić

Kac to zespół objawów występujących po spożyciu alkoholu. Składają się nań symptomy, takie jak: wzmożone pragnienie, nadwrażliwość na światło i dźwięki, zaburzenia koncentracji, nudności i wymioty, biegunki, bóle głowy, przyspieszone bicie serca, bezsenność czy wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Na szczęście istnieją proste sposoby, by zneutralizować te przykre dolegliwości. Co zrobić? Zwróć uwagę na to, co jesz i pijesz.

Napoje dobre na kaca

Przyjmowanie odpowiednich ilości wody przyspiesza proces wypłukiwania alkoholu z organizmu i pozwala łatwiej uporać się z objawami kaca. Najlepiej sięgać po czystą, niegazowaną wodę bez dodatku syropów słodzących czy smakowych. Pomocne nierzadko bywa również włączenie do jadłospisu, napojów takich jak:

Kefir i maślanka – zawarte w nich kwasy mlekowe łagodzą objawy kaca, zwalczają podrażnienia żołądka i korzystnie wpływają na florę jelitową.

Rozcieńczony sok z cytryny – ma w swoim składzie witaminę C, która przyspiesza proces detoksykacji organizmu ich usuwania szkodliwych produktów przemiany materii z ustroju.

Sok pomidorowy – wspomaga pracę wątroby (jednocześnie uzupełnia niedobory witamin w organizmie powstałe po spożyciu alkoholu).

Herbatka imbirowa – łagodzi dolegliwości gastryczne związane z kacem, hamuje nudności i wymioty.

Woda kokosowa – doskonale gasi pragnienie, zapobiega odwodnieniu, wspiera pracę mózgu, ułatwia trawienie i uzupełnia niedobory elektrolitów.

Zielona herbata – oczyszcza organizm z toksyn i pomaga w uregulowaniu temperatury ciała (niweluje uczucie gorąca, czyli jeden z objawów kaca).

Co jeść, by szybciej pozbyć się kaca?

Jak powinna wyglądać dobra poimprezowa dieta? Jeśli zmagasz się z objawami kaca, przejdź na lekkostrawną dietę, które odciąży żołądek. Sięgaj po owoce i warzywa (bez skórek i pestek, a także lekkie pieczywo. Zrezygnuj ze spożywania ostrych przypraw czy czerwonego mięsa. Postaw na nabiał i chudy drób gotowany na parze. Unikaj kawy.

