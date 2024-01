Nie gotuję kaszy manny na mleku. Wybieram inny napój, dzięki temu smakuje obłędnie

Kasza manna ma swoich zwolenników i przeciwników. Wielu osobom kojarzy się wyłącznie z breją serwowaną w przedszkolu. Ja też nie miałam zbyt wielu dobrych wspomnień związanych z tym produktem. Wszystko się zmieniło, gdy znajoma zdradziła mi przepis na jabłkową kaszę mannę. Teraz często gości w moim jadłospisie. Robię ją, gdy dopada mnie ochota na coś słodkiego.

Jak zrobić jabłkową kaszę mannę?

Przepis jest prosty wystarczy ugotować kaszę mannę w soku jabłkowym. Na pięć łyżek kaszy potrzeba około 500 mililitrów soku, najlepiej świeżo wyciśniętego z owoców, ale możecie też wykorzystać gotowy produkt ze sklepu. Pamiętajcie jednak, by wybierać artykuły dobrej jakości, bez dodatku cukru, barwników czy konserwantów. Proporcje poszczególnych składników będą się różnić w zależności od tego, ile kaszy chcecie przygotować za jednym razem. Wlejcie sok do garnka i zagotujcie go na małym ogniu. Następnie dosypcie kaszę i trzymajcie na ogniu, cały czas mieszając, dopóki deser nie zgęstnieje.

Gotowy przysmak możecie przelać do pucharków lub salaterek. Ja do naczyń dodaję jeszcze kawałki jabłek i startą gorzką czekoladę. Jeśli chcecie, by kasza manna zyskała bardziej szarlotkowy smak, sięgnijcie po cynamon. Nie zalecam stosowania słodkich syropów (choć oczywiście wszystko to kwestia gustu i osobistych upodobań). Tego typu dodatki niepotrzebnie podnoszą kaloryczność deseru. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem – z dietetycznego punktu widzenia – jest wykorzystanie świeżych owoców i cynamonu do dekoracji. Oczywiście nie musicie ograniczać się tylko do jabłek. Świetnie sprawdzą się również maliny, gruszka, borówki, żurawina itp.

Jabłkowa kasza manna a odchudzanie

Czy jabłkową kaszę mannę można jeść na diecie redukcyjnej? Odpowiedź brzmi: to zależy od tego, co znajdzie się w deserze. Dodatek słodzonych syropów czy suszonych owoców podnosi jego kaloryczność. Sama kasza manna również nie jest zalecana podczas odchudzania (100 gramów dostarcza ponad 250 kalorii). Zastosowanie odpowiednich dodatków, takich jak cynamon, może jednak przyspieszyć metabolizm i ułatwić spalanie tłuszczu. Warto też pamiętać, że wybierając świeże jabłka lub inne owoce jako dodatek, podnosimy zawartość błonnika pokarmowego w deserze, a ten składnik przedłuża uczucie sytości. Dlatego jedzenie tego deseru (w umiarkowanych ilościach) jest dużo lepszym pomysłem niż sięganie po batoniki, ciastka lub inne niezdrowe, wysokoprzetworzone przekąski.

Czytaj też:

Kasza manna z kardamonem. Przepis na przyspieszony metabolizmCzytaj też:

Przepis na mięciutkie i puszyste kluski z kaszy manny. Nawet największy niejadek poprosi o dokładkę