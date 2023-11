Dodaj ten składnik do puree z ziemniaków, a wszyscy będą prosić o dokładkę. Wystarczy jedna łyżka

Puszyste puree z ziemniaków do idealny dodatek doi dań obiadowych. My dziś proponujemy, aby dodać do klasycznego puree jeden nietypowy składnik. To parmezan, który sprawi, że wszyscy będą prosić o dokładkę

Puree ziemniaczane z parmezanem

Jak zrobić puree z ziemniaków z dodatkiem parmezanu? To nic trudnego. Zrób swoje puree tak, jak zwykle: do ugotowanych ziemniaków dodaj odrobinę mleka (niektórzy dodają śmietankę – możesz też tak zrobić) i masło, ubij ziemniaki na puszystą masę i wtedy wmieszaj w nią starty parmezan. Ile? To tak naprawdę zależy od ciebie, ale my proponujemy solidną łyżkę tartego parmezanu na pół kilo ziemniaków. Parmezan sprawia, że ziemniaki nabiorą charakteru i wyrazistego smaku.

RADA: Do puree z parmezanem możesz też wcisnąć upieczony czosnek. Czosnek piecze się w całości bez obierania (najlepiej zawinięty w folię aluminiową) i potem wyciska miękki miąższ z łupinek.

Do czego podawać puree z ziemniaków z parmezanem?

Puree z ziemniaków z parmezanem możesz podawać dokładnie tak samo, jak zwykłe puree. Podkręcone parmezanem świetnie sprawdzi się z aromatycznymi sosami grzybowymi, pieczeniami mięsnymi, ale też grillowanymi warzywami czy różnego rodzaju sałatkami (szczególnie polecamy sałatki z dodatkiem buraczków i podprażonych orzechów). Takie puree podane z cebulką jest także idealnym dodatkiem do gorącego, czerwonego barszczu podawanego osobno. Można takie ziemniaki też zjeść ze szklanką pysznej maślanki lub kefiru.

Takie puree będzie też świetnie smakowało następnego dnia (chociaż wątpimy, że cokolwiek zostanie) odsmażone z cebulką, możesz je też dodać do wszelkiego rodzaju kopytek, gnocchi czy kotletów albo pasztetów warzywnych. Możesz je także wykorzystać jako dodatek do farszów na pierogi.

