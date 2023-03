Jak zrobić idealne puree ziemniaczane? Poznaj cztery kulinarne triki

Puree to mówiąc najprościej, ugotowane i zgniecione na gładko ziemniaki. Można je przepuścić przez praskę, można ubić tłuczkiem czy specjalną ubijaczką do ziemniaków. Ale najważniejsze jest to, co dodasz do puree. Najważniejsze składniki to mleko, masło i przyprawy, ale my dodamy jeszcze czwarty punkt, który sprawi, że twoje ziemniaki będą niepowtarzalne.

Ile mleka trzeba dodać do puree?

Mleko nadaje odpowiedniej konsystencji puree ziemniaczanemu. Przyjmuje się, że na ok. 0,8-1 kg ziemniaków należy dodać 200 ml mleka. W wersji wegańskiej można dodać ulubione mleko roślinne: sprawdzi się tu na przykład mleko owsiane albo sojowe.

Ile masła dodać do puree?

Masło pełni tu rolę przede wszystkim nośnika smaku. Ale doda też ziemniakom kremowości. W wersji wegańskiej nie pomijaj dodatku tłuszczu. Postaw na dobrej jakości oleje (może to być np. olej lniany). Na 0,8-1 kg ziemniaków dodaj 1-3 łyżki masła lub innego tłuszczu.

Jakie przyprawy dodać do puree?

Podstawowe przyprawy to oczywiście sól i pieprz. Ale sekretem dobrego puree jest jeszcze jedna przyprawa: to gałka muszkatołowa, która idealnie podkręca smak dania. Ważne jednak, aby nie przesadzić z jej ilością – wystarczy naprawdę odrobina. Jeśli lubisz ostrzejsze dania, dopraw swoje ziemniaki pieprzem cayenne.

Co jeszcze można dodać do puree z ziemniaków?

Aby twoje puree było niepowtarzalne, dodaj do niego swój ulubiony składnik. Tu możliwości jest naprawdę wiele. Mogą to być świeże zioła (także posiekana pietruszka, koperek lub świeży szczypiorek), ale też pieczona cebula czy nawet grzanki chlebowe. Do puree pasują także: dymka, czosnek (świeży lub pieczony), chrzan, groszek, pokrojone w kawałki świeże lub suszone pomidory, kolorowa papryka, kapary, posiekane marynowane grzybki czy posiekana rukola. Dozwolone jest wszystko, co ci smakuje!

