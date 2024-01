Placki ziemniaczane z tym lubianym dodatkiem sycą jeszcze bardziej. Mój mąż oszalał na ich punkcie

Placki ziemniaczane, czyli danie, którego głównym składnikiem są starte na tarce surowe ziemniaki, są uwielbiane przez naprawdę wiele osób. Można przygotować je w klasycznej wersji, czyli jedynie z dodatkiem cebuli, jajek i mąki oraz odpowiednich przypraw, ale też spróbować nieco poeksperymentować z tą potrawą. Znamy patent na to, by cała rodzina oszalała na ich punkcie – wystarczy, że dorzucicie do nich jeden dość niecodzienny dodatek, który nie kojarzy się z tą potrawą, jednak doskonale komponuje się z pozostałymi składnikami. Sprawdźcie również, jak zrobić placki ziemniaczane bez piekarnika i patelni. Jeśli chcecie jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę – przygotujcie placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków. Koniecznie spróbujcie również placków ziemniaczanych z dodatkiem, który robi efekt „wow”.

Przepis na placki ziemniaczane z sycącym dodatkiem

Placki ziemniaczane można przygotować na naprawdę wiele sposobów. Choć tradycyjne placki są pyszne same w sobie, to warto od czasu do czasu je też nieco urozmaicić. Łatwo można więc zrobić znacznie bardziej sycącą wersję tej potrawy. Tajemnica tkwi w dodaniu do nich pokrojonej w kostkę kiełbasy. Smak swojskiej kiełbasy jest niepowtarzalny i pełen charakteru, dlatego ten dodatek sprawi, że danie nabierze całkowicie nowego wymiaru. Z pewnością zachwyceni będą też miłośnicy dań mięsnych.

Dobrym pomysłem będzie też dodanie do takich placków ziemniaczanych tarce sera – nie tylko sprawi on, że potrawa będzie jeszcze smaczniejsza, ale nada jej też ciekawszej konsystencji. W końcu niemal każdy z nas jest fanem ciągnącego się, rozpojonego sera w różnego rodzaju potrawach.

Przepis: Placki ziemniaczane z kiełbasą Placki ziemniaczane z kiełbasą to sycąca i cudownie smaczna wersja tej potrawy. Jeden dodatek, a całkowicie zmienia smak. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 3 łyżki mąki pszennej

1 kg ziemniaków

3 małe cebule

sól

pieprz

olej do smażenia

3 jajka

200 g kiełbasy swojskiej

100 g sera żółtego Sposób przygotowania Przygotujcie składniki na placki ziemniaczaneNajpierw obierzcie cebulę oraz ziemniaki. Następnie zetrzyjcie ziemniaki na tarce o dużych oczkach, a cebulę pokrójcie w drobną kosteczkę (możecie zetrzeć ją też na tarce). W drobną kostkę pokrójcie również ser i kiełbasę. Wymieszajcie całośćStarte ziemniaki, cebulę, kiełbasę i ser wymieszajcie z jajkami, mąką i przyprawami. Usmażcie placki ziemniaczaneNakładajcie po łyżce masy ziemniaczanej na rozgrzany olej i smażcie z obu stron do momentu, aż placki ziemniaczane staną się apetycznie rumiane.

Co jeszcze można dodać do placków ziemniaczanych?

Placki ziemniaczane to klasyczne danie kuchni polskiej, które można urozmaicić na wiele sposobów. Można dodać do ciasta świeże zioła, jak natka pietruszki czy szczypiorek – nadadzą potrawie świeżości i aromatu. Innym pomysłem jest dodanie startych warzyw, takich jak na przykład cukinia, by nadać plackom dodatkowej chrupkości i smaku. Są to jednak dość klasyczne propozycje.

Jeśli macie ochotę na coś bardziej oryginalnego, koniecznie spróbujcie placków ziemniaczanych z chrzanem lub suszonymi pomidorami. Bardzo niestandardowym, ale świetnym pomysłem, jest też dodanie do nich jabłka (wbrew pozorom świetnie komponuje się ono z pozostałymi składnikami). Możecie dodać też kapustę kiszoną, która nada im bardzo charakterystycznego smaku.

Jak przygotować idealne placki ziemniaczane? Porady

Żeby wasze placki ziemniaczane wyszły naprawdę obłędnie pyszne, musicie pamiętać o kilku ważnych zasadach podczas ich przygotowywania. Jedna z nich to wybór odpowiednich ziemniaków. Najlepsze są te odmiany, które zawierają mniej wody, dzięki czemu ciasto będzie bardziej zwarte. Dobrze jest również odcedzić ziemniaki po ugotowaniu, aby pozbyć się nadmiaru wilgoci. Możecie to zrobić przy użyciu sitka lub ściereczki, w którą odciśniecie wodę.

Niezwykle istotne jest również, by smażyć placki ziemniaczane na dobrze rozgrzanym oleju i na średnim ogniu – wtedy wyjdą wspaniale chrupiące. Jeśli placek szybko się usmaży – nie zdąży wtedy nasiąknąć tłuszczem, a przez to będzie dość suchy i niesmaczny.

Czytaj też:

Prosty przepis na zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą. Na samą myśl o niej cieknie mi ślinkaCzytaj też:

Placki ziemniaczane z tym składnikiem to mistrzostwo. Gwarantujemy, że nie jedliście lepszych