Jak ugotować kaszę mannę bez grudek? Banalnie prosty sposób, a wie o nim tak mało osób

Kasza manna jest wszechstronnym składnikiem, który można użyć do przygotowania różnorodnych potraw. Często gotuje się ją na mleku lub na wodzie. Po ugotowaniu kasza manna staje się gładka i kremowa, gotowa do podania z dodatkami takimi jak owoce, miód, cynamon czy orzechy. W ten sposób możecie stworzyć z niej pyszne i sycące danie, idealne na mroźne dni. Koniecznie spróbujcie kaszy manny z kardamonem.

Jak ugotować kaszę mannę bez grudek?

Najsmaczniejsza kasza manna na mleku lub wodzie to taka, w której nie ma grudek. Wyglądają one nieapetycznie, ale też psują smak całej potrawy. Warto więc zadbać o to, by nie pojawiały się w naszym daniu. Aby tego uniknąć, należy wcześniej opłukać kaszę pod zimną wodą. Kasza manna nie będzie wtedy zbijać się w niesmaczne grudki. Dodatkowo wsypujcie kaszę do płynu bardzo powoli, mieszając ją przy tym energicznie.

Żeby kasza manna nie miała grudek – wsypcie ją też do zimnego mleka lub wody, a dopiero później gotujcie całość na małym ogniu. Pod żadnym pozorem nie wsypujcie kaszy do gotującego się mleka lub wody – jest to prosty sposób na to, by powstały w niej grudki. Koniecznie pamiętajcie też o tym, by stale mieszać kaszę podczas gotowania. Możecie użyć do tego trzepaczki – wtedy efekt będzie jeszcze lepszy, a drobne ziarenka zostaną dobrze rozprowadzone w mleku czy wodzie.

O czym pamiętać gotując kaszę mannę?

Podczas gotowania kaszy manny pamiętajcie o tym, by używać garnka lub rondelka z grubszym dnem – w ten sposób nawet bardzo gęsta kasza manna nie ulegnie przypaleniu. Kasza manna będzie też bardziej aromatyczna, jeśli pod koniec gotowania dodacie do niej odrobinę masła (w ten sposób danie będzie też bardziej sycące).

Jeśli chcecie przygotować kaszę mannę „na gęsto” – użyjcie nieco więcej łyżek, niż jest wskazane na opakowaniu kaszy – na 2 szklanki mleka zazwyczaj wsypuje się wtedy cztery łyżki kaszy. Z kolei jeśli macie ochotę na nieco rzadszą, półpłynną kaszę – wystarczą dwie lub trzy łyżki. Dodatkowo garnek wypełnijcie tylko częściowo mlekiem lub wodą – w ten sposób unikniecie wykipienia. Jeżeli nie chcecie poświęcać czasu na gotowanie kaszy – wybierzcie kaszę mannę błyskawiczną (znajdziecie ją na wielu sklepowych półkach).

Z czym podawać kaszę mannę?

Żeby kasza manna była jeszcze smaczniejsza – możecie dodać do niej odrobinę cukru z wanilią. Co więcej, nie musicie się ograniczać do przygotowywania kaszy manny na mleku lub wodzie. Możecie użyć też mleka kokosowego, napoju roślinnego. Jeżeli chcecie, żeby wasza potrawa była jeszcze bardziej oryginalna – zróbcie kaszę mannę na soku jabłkowym.

Kaszę mannę możecie podawać z owocami – doskonale sprawdzi się między innymi jabłko, banan, a w sezonie też maliny czy truskawki. Ciekawym pomysłem jest również zrobienie kaszy manny z budyniem – gwarantujemy, że smakuje naprawdę obłędnie. Możecie przyrządzić też pieczoną kaszę mannę (wcześniej należy ją ugotować, a później zapiec z ulubionymi dodatkami). Warto dorzucić do niej również bakalie, wiórki kokosowe lub odrobinę startej czekolady.

