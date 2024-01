Jak przechowywać rukolę, żeby była dłużej świeża? Siostra „wypunktowała” mi błędy, które popełniam

Rukola to zielona roślina o intensywnym smaku i aromacie, która znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Choć jest bardzo smaczna, to często zdarza się, że więdnie i „marnieje” zanim zdążymy ją wykorzystać. Istnieje jednak prosty sposób na to, by rukola była dłużej świeża i miło chrupała. Nie musicie więc rezygnować z jej jedzenia w obawie przed szybkim psuciem. Rukola ma wiele zalet, więc naprawdę warto włączyć ją do swojego codziennego menu.

Jak przechowywać rukolę, żeby była dłużej świeża?

Jeśli rukola jest nieodpowiednio przechowywana, więdnie naprawdę szybko. Po zakupie rukoli należy więc przede wszystkim przełożyć ją ze sklepowego pojemnika, który przyczynia się do jej szybszego psucia i włożyć do lodówki. Wcześniej jednak trzeba opłukać rukolę, żeby usunąć z niej wszelkie zabrudzenia w postaci piasku czy ziemi. Następnie musicie porządnie osuszyć listki za pomocą ręcznika papierowego – pamiętajcie, że nadmiar wilgoci przyczynia się do jej psucia.

Osuszoną rukolę przełóżcie do plastikowego pojemnika (wcześniej wyłóżcie dno ręcznikiem papierowym). Wierzch również zabezpieczcie ręcznikiem papierowym. Skropcie go także odrobiną zimnej wody – powinien być lekko wilgotny, jednak nie może być przemoczony. Ręcznik papierowy wchłania wilgoć z rukoli, przeciwdziałając w ten sposób jej gniciu. Na koniec szczelnie zamknijcie pojemnik. Takie przechowywanie rukoli pozwoli wam cieszyć się jej smakiem i chrupkością przez dłuższy czas. W lodówce pojemnik z rukolą najlepiej umieścić na dolnej półce, ponieważ tam jest najchłodniej. Nie przechowujcie go jednak w szufladach na warzywa, gdyż tam jest zbyt ciepło.

W pojemniku postarajcie się rozłożyć listki rukoli tak, by nie były zbyt mocno ściśnięte, a także nie przylegały do ścianek. Jeśli niektóre listki rukoli tuż po zakupie nie wyglądają zbyt dobrze – podczas płukania rukoli wypełnijcie zlew wodą i dodajcie kilka kostek lodu (im zimniejsza woda, tym lepiej). W ten sposób jest jeszcze szansa na jej uratowanie.

Dlaczego rukola zaczyna się szybko psuć?

Powodem szybszego psucia się rukoli może być nie tylko jej nieodpowiednie przechowywania. Często przyczynia się do tego także obecność zgniłych listków. Warto więc co jakiś czas sprawdzać, czy nie pojawiły się one w pojemniku. Rukolę, która wyraźnie nie nadaję się już do spożycia, musicie wyrzucić. Jeśli takie listki pozostaną wewnątrz pojemnika razem z innymi – przyspieszą proces psucia tych, które nadają się jeszcze do jedzenia. Taką selekcję listków, sprawdzającą, które z nich nie nadają się do jedzenia, należy przeprowadzić także tuż po zakupie rukoli.

Pamiętajcie również, żeby kupować taką ilość rukoli, którą uda wam się spożyć w ciągu kilku dni. Jeśli wiecie, że wykorzystacie ją dopiero za jakiś czas – nie kupujcie jej z wyprzedzeniem.

