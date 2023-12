Gorzki mak możesz uratować. Zobacz, jak pozbyć się problemu

Dlaczego mak jest gorzki? Gorycz to sygnał, że produkt czasy świetności ma już dawno za sobą i mówiąc wprost nie nadaje się do spożycia. Za ten nieprzyjemny posmak odpowiada proces jełczenia, czyli utleniania tłuszczów zawartych w maku. Warto jednak zauważyć, że gorzki posmak maku często bywa również efektem niewłaściwej obróbki nasion. Jednak w wielu przypadkach można je jeszcze uratować. Zobacz, jak to zrobić.

Co zrobić, żeby mak nie był gorzki?

Pierwszym sposobem na pozbycie się goryczki z maku jest moczenie go w zimnej wodzie przez około 15 minut, a następnie odcedzenie na sitku wyłożonym gazą. Jeśli pierwszy „zabieg” nie przyniesie zadowalających efektów, należy go powtarzać nawet kilkukrotnie. Drugi patent na pozbycie się goryczy polega na sparzeniu maku gorącym mlekiem. W tym przypadku również należy pozwolić, by ziarenka nasiąknęły płynem i odcedzić je dopiero po upływie kwadransa. Jeśli zachodzi taka potrzeba, warto powtórzyć tę czynność.

Gdy przedstawione patenty zawiodą, istnieje jeszcze jedno „koło ratunkowe”, czyli śmietana. Już niewielka jej ilość może zneutralizować gorzki posmak maku. Wystarczy dodać nabiał do masy (można to zrobić zarówno na etapie wstępnej, jak i późniejszej obróbki nasion, na przykład w fazie mielenia).

Jak przechowywać mak, by zbyt szybko nie zgorzkniał?

Suchy mak należy przechowywać w suchym, szczelnie zamkniętym pojemniku, bez dostępu światła słonecznego. Najlepiej trzymać go w chłodnym miejscu, na przykład w lodówce lub piwnicy przez okres nie dłuższy niż 3-4 tygodnie. Nasiona można też mrozić. Wystarczy opłukać je pod wodą, dokładnie odsączyć z nadmiaru wilgoci i osuszyć na ręczniku papierowym. Suchy mak można umieścić w woreczkach strunowych i włożyć do zamrażarki (tak przechowywany wytrzyma 3-4 miesiące). Warto pamiętać, by inwestować tylko w świeży mak. Można go rozpoznać po intensywnym, przyjemnym aromacie.

Czytaj też:

Co zrobić, żeby makowiec nie popękał? Ciocia Helcia zdradziła mi patent, który zawsze działaCzytaj też:

Skąd wzięły się wigilijne tradycje i zwyczaje? Ich korzeni często nie znamy