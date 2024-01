Jak w ekspresowym tempie obrać ziemniaki? Odkąd znam ten trik przestałam się męczyć

Ziemniaki są podstawą wielu dań. Grają „główną rolę” podczas przygotowywania lubianych przez wiele osób placków ziemniaczanych. Możecie zrobić z nich też pyszną zapiekankę ziemniaczaną lub po prostu podać jako smaczny dodatek do obiadu. Często jednak problematyczne jest obieranie tych warzyw – dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy robimy obiad dla większej ilości osób. Wtedy warto wykorzystać różnego rodzaju patenty na obieranie ziemniaków, które sprawią, że ten proces stanie się znacznie szybszy, ale też łatwiejszy. Koniecznie sprawdźcie też, które ziemniaki są najzdrowsze. Z kolei osoby na diecie powinny zwrócić uwagę na to, czy ziemniaki tuczą.

Jak szybko obrać ziemniaki? Sprytny trik

Genialnym patentem, który ułatwi wam przygotowywanie potraw z ziemniakami, jest użycie widelca. O co dokładnie chodzi? Musicie wbić go w sam środek ziemniaka, a następnie obierać go jak zwykle. Dzięki temu ziemniak nie będzie wypadać z dłoni. Gdy warzywo będzie stabilne – jego obieranie stanie się znacznie szybsze i łatwiejsze. Dzięki temu trikowi bez trudu obierzecie nawet małe ziemniaki, co zazwyczaj jest dość kłopotliwe i męczące.

Warto również zapatrzyć się w specjalną obieraczkę do warzyw – kosztuje ona zaledwie kilka złotych, a naprawdę sprawia, że ich obieranie staje się o wiele szybsze w porównaniu do klasycznego „skrobania nożem”. Jest to jeden z najszybszych sposobów takiego ręcznego obierania. Istnieją też specjalne maszynki do tego, jednak ich koszt oscyluje w granicach 200 złotych.

Inne patenty na łatwe obieranie ziemniaków

Podczas robienia obiadu dla całej rodziny, obieranie ziemniaków nożem lub obieraczką może zabierać naprawdę sporo czasu. Prosty, kuchenny patent sprawi, że stanie się to znacznie łatwiejsze. Używając ostrego noża musicie zrobić niezbyt głębokie nacięcie wszerz każdego ziemniaka (wzdłuż ich obwodu). Następnie warzywa należy ugotować w skórce, odcedzić je i wrzucić do miski z lodowatą wodą. Gdy ziemniaki trochę ostygną, zacznijcie je pocierać palcami z wierzchu lub lekko podważcie łupinkę nożem. Skórka o wiele łatwiej schodzi z ugotowanych warzyw (chociaż zazwyczaj stosujemy zupełnie odwrotną kolejność). Jak twierdzą specjaliści, dodatkowo dzięki temu, że ziemniaki są gotowane w skórce, stają się również smaczniejsze.

Jak szybko obrać młode ziemniaki?

W przypadku młodych ziemniaków wystarczy, że najpierw je umyjcie, a później namoczycie w zimnej wodzie. Następnie musicie pocierać je czystym zmywakiem (twardą i szorstką stroną). Róbcie to pod wodą do momentu, aż pozbędziecie się ich twardej warstwy. Skórka pod wpływem wody szybko się „rozwarstwi”, dzięki czemu odejdzie od ziemniaków bez problemu. Tak przygotowane ziemniaki musicie jeszcze raz przepłukać, a później przełożyć je do czystej i osolonej wody.

