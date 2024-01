Jaki jest sekret idealnych kopytek? Wcale nie chodzi o składniki, tylko specjalną metodę ich robienia

Kopytka to danie, które cieszy się w naszym kraju dużą popularnością. Jest to rodzaj klusek ziemniaczanych, podawanych zazwyczaj jako dodatek do mięsa, sosów czy warzyw. Kopytka przygotowuje się, mieszając ugotowane i przeciśnięte przez praskę ziemniaki z mąką, a następnie formując małe, owalne kluski. Tradycyjnie kopytka je się też „solo”, jedynie z podsmażoną cebulką lub skwarkami. Jeśli wasze kopytka czasami wychodzą niesmaczne – mamy na to świetne rozwiązanie. Wystarczy, że zastosujecie bardzo prosty patent. Jeśli z kolei macie ochotę na odrobinę kuchennych eksperymentów – zróbcie kopytka z cukinii.

Jaki jest sekret idealnych kopytek?

Kopytka są daniem uwielbianym niemal przez każdego. Często wychodzą jednak twarde i niesmaczne. Choć część osób może myśleć, ze wina leży na przykład w słabej jakości składnikach, to okazuje się, że tak naprawdę kluczowe są tutaj proporcje.

Kopytka będą smakować najlepiej, jeśli zachowacie odpowiedni balans między mąką a ziemiami. Żeby się to udało – skorzystajcie z metody czterech czwórek. Choć kojarzy się ona głównie z przygotowywaniem klusek śląskich, to idealnie sprawdzi się też w przypadku kopytek. Polega na tym, by podzielić jeszcze ciepłe, gotowane ziemniaki (które zostały przeciśnięte przez praskę) na cztery równe części. Następnie jedną z nich należy wyciągnąć za pomocą łyżki. W to miejsce trzeba wsypać skrobię ziemniaczaną. Później musicie jeszcze dodać sól, jajko i wyjęte wcześniej ziemniaki. Następnie trzeba już jedynie zagnieść ciasto na pyszne kopytka.

Jak zrobić kopytka, żeby nie były twarde?

Podstawą dobrych kopytek są oczywiście ziemniaki. Ważne jest, by nie był to przypadkowy rodzaj. Warto wybrać ziemniaki z optymalną ilością skrobi. Typ A zawiera najmniej skrobi (są to tzw. ziemniaki sałatkowe), typ B to ziemniaki ogólnoużytkowe, natomiast do zrobienia kopytek najlepiej sprawdzą się ziemniaki typu C, czyli mączyste. Warto wybierać więc między takimi gatunkami jak: Bryza, Tajfun, Ibis, Gracja, Bursztyn, Etiuda, Legenda. Jeśli wybierzecie tę odmianę, będziecie mieć pewność, że zawartość skrobi w głównym składniku jest optymalna.

Jakie powinno być ciasto na kopytka?

Osoby, które mają już duże doświadczenie podczas przygotowywania kopytek – doskonale wiedzą, jaka powinna być masa na nie. Jednak ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z robieniem tej potrawy, powinni zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Ważna jest odpowiednia konsystencja masy na kopytka – nie powinna mieć ona żadnych grudek. Musi być też zwarta, sprężysta, a przy tym lekko sucha. Dodatkowo powinna też łatwo odchodzić od dłoni. Żeby uzyskać taki efekt – nie możecie dodać zbyt dużo mąki, ponieważ jeśli to zrobicie, to wasze kopytka wyjdą twarde i niesmaczne. Trzymajcie się więc proporcji podanych w przepisie.

Należy też pamiętać o tym, żeby przed dodaniem ziemniaków do ciasta wcześniej je ostudzić. Muszą być całkowicie zimne. Jeżeli dodacie ciepłe ziemniaki – masa stanie się kleista, a uratowanie potrawy będzie niemożliwe.

Przepis: Tradycyjne kopytka Kopytka z tego przepisu wyjdą doskonale smaczne i miękkie. Zobaczycie, że będziecie wracać do tej receptury. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 1 kg ziemniaków

skrobia ziemniaczana (tyle, ile zostanie wam miejsca)

1 jajko

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotujcie ziemniakiNajpierw obierzcie ziemniaki, pokrójcie je w kostkę i gotujcie do momentu, aż będą miękkie. Następnie odcedźcie je z wody i poczekajcie, aż ostygną. Dodajcie pozostałe składnikiZiemniaki przeciśnijcie przez praskę i przełóżcie do miski. Całość podzielcie na cztery równe części. Jedną z nich wyciągnijcie za pomocą łyżki, a w jej miejsce wsypcie skrobię ziemniaczaną. Dodajcie również jajko, wyjęte ziemniaki i sól. Całość porządnie zagniećcie. Ugotujcie kopytkaZ przygotowanego ciasta zróbcie wałeczki, a następnie delikatnie je spłaszczcie i powycinajcie z nich kopytka. Następnie ugotujcie je partiami w osolonej wodzie.

