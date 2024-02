Sok pomidorowy jeszcze zdrowszy, niż sądzono. Odkryto, że chroni przed groźnymi bakteriami

Jest wiele sposobów na spożywanie pomidorów, jednym z nich jest picie soku z tego warzywa. Niektórzy go uwielbiają, inni wręcz nie cierpią, jednak nie można mu odmówić świetnego wpływu na nasze zdrowie. Jest on źródłem witaminy A, C i K, wzmacnia układ odpornościowy, ale też zapobiega chorobom związanym ze wzrokiem. Dodatkowo sok pomidorowy zawiera ważny minerał – jest nim potas, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi i zapobiega chorobom sercowo-naczyniowym. Taki sok ma też właściwości przeciwutleniające.

Właściwości przeciwbakteryjne soku pomidorowego

Składniki odżywcze pomidorów, w tym obfitość korzystnych związków takich jak likopen, polifenole i witaminy, zostały już dawno szeroko zbadane, a także powiązane przez naukowców z różnorodnymi korzyściami zdrowotnym. Teraz jednak badacze z Cornell University odkryli, że ten z pozoru zwyczajny napój może mieć także ogromne znaczenie w walce ze szkodliwymi bakteriami. Wyniki badania zostały opisane na łamach „Microbiology Spectrum”. Wskazują one, że właściwości przeciwbakteryjne soku pomidorowego mogą zabić Salmonellę typhi, czyli patogen odpowiedzialny za zachorowania na dur brzuszny.

„Naszym głównym celem w tym badaniu było sprawdzenie, czy pomidor i sok pomidorowy mogą zabijać patogeny jelitowe, w tym Salmonella typhi, a jeśli tak, to jakie mają cechy, które sprawiają, że działają” – wyjaśniła prof. Jeongmin Song z Cornell University.

Sok pomidorowy skuteczny w walce z groźnymi bakteriami

Zespół specjalistów pod kierownictwem Jeongmin Song z Cornell University zbadał działanie soku pomidorowego na rodzaj bakterii, które często powodują zatrucia pokarmowe. Podczas badania naukowcy testowali cztery peptydy przeciwbakteryjne w świeżo rozdrobnionym soku pomidorowym przeciwko pałeczkom Salmonella typhi. Dwa z czterech peptydów (tdAMP-1 i tdAMP-2) okazały się skuteczne w dezaktywacji patogenu – już po dwóch godzinach w zauważalny sposób zmniejszyły jednostki tworzące kolonie patogenu (w porównaniu z grupą kontrolną). Zostały one skutecznie wyeliminowane przez sok pomidorowy w ciągu 24 godzin.

Badanie dostarcza cennych wskazówek dotyczących opracowywania skutecznych i zrównoważonych strategii zdrowotnych, wykorzystujących pomidora i jego pochodne, czyli na przykład sok pomidorowy. Należy jednak pamiętać, że na razie są to tylko eksperymenty, a żaden rodzaj jedzenia czy napoju, w tym sok pomidorowy, sam w sobie nie będzie działał „cudów”, dlatego nie należy „pić go litrami” w celu potencjalnej ochrony przed bakteriami. Wyniki badania powinny raczej zachęcić ludzi do częstszego spożywania pomidorów i soku pomidorowego jako części zrównoważonej diety. Jeśli chcecie samodzielnie przygotować taki świeży sok – sprawdźcie najpierw, jakie pomidory od razu wyrzucić, ponieważ mogą wam zaszkodzić.

