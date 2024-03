Zielony „hamburger” syci i dodaje energii. Jest zdrowszy niż jego klasyczny odpowiednik

Moja oszukana wersja hamburgera wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale również smakiem. Jej podstawą jest awokado. Ma maślany, lekko orzechowy smak i doskonale komponuje się z wieloma różnymi składnikami. W dodatku świetnie imituje bułkę. Zobaczcie, jak dzięki niemu zrobić zdrowszy odpowiednik tradycyjnego hamburgera sprzedawanego w fast foodach.

Jak zrobić zielonego „hamburgera”?

Pomysłów na zielonego „hamburgera” jest wiele. Przygotowanie podstawowej wersji tego przysmaku nie wymaga wiele pracy. Wystarczy obrać awokado, usunąć z niego pestkę i przekroić ta, by imitowało bułkę, a następnie włożyć między połówki ulubione składniki, na przykład sałatę, plasterki pomidora czy cebuli. Można również umieścić w nim plasterek podsmażanego bekonu lub boczku. Całość warto uzupełnić o sos, na przykład tatarski. Dobrze sprawdzi się również musztarda, majonez czy ketchup. Rodzaj oraz ilość poszczególnych składników zależy od waszych indywidualnych preferencji.

Dlaczego warto sięgnąć po hamburgera z awokado?

Zielony „hamburger” dostarcza organizmowi wielu mikro- oraz makroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto zwrócić uwagę na awokado znajdujące się w składzie przysmaku. Mimo iż to wysokokaloryczny produkt spożywczy (w 100 gramach znajduje się około 160 kcal), to warto włączyć go do swojej codziennej diety. Zawiera bowiem duże ilości błonnika i zdrowych tłuszczów, które przedłużają uczucie sytości. W efekcie nie mamy ochoty na sięganie po słodycze lub słone przekąski naszpikowane „pustymi kaloriami”, które nie mają żadnej wartości odżywczej, a jedynie wzmagają apetyt, sprzyjając przybieraniu na wadze.

Jak zrobić zdrowego hamburgera? Inne propozycje

Do zrobienia burgera możecie również wykorzystać pastę z awokado. Wystarczy posmarować nią pieczywo. To propozycja dla osób, które wolą bardziej tradycyjną wersję hamburgera. Zdrowszym zamiennikiem klasycznej, białej bułki może być ta wykonana z pełnoziarnistej mąki, na przykład żytnia. Stanowi dodatkowe źródło błonnika. Tradycyjnego mielonego z powodzeniem zastąpi natomiast kotlet z ciecierzycy albo tofu (to rodzaj twarogu wytwarzanego z mleka sojowego).

