Połączyłam ze sobą 2 składniki i genialny sos. Zielona i dietetyczna surówka była gotowa w 10 minut

Sałatki są doskonałym wyborem podczas diety odchudzającej, ponieważ są niskokaloryczne, bogate w błonnik, witaminy i minerały. Dodając różnorodne warzywa liściaste, na przykład szpinak, rukolę czy sałatę można dostarczyć organizmowi ważnych składników odżywczych. Podobnie w przypadku innych warzyw. Trzeba jednak unikać dodatków wysokokalorycznych, takich jak niektóre dressingi czy duża ilość sera. Zamiast tego, warto używać sosów na bazie octu balsamicznego, cytryny czy jogurtu naturalnego.

Jak zrobić błyskawiczną, dietetyczną surówkę?

Jeśli klasyczne surówki i sałatki już wam się znudziły – postawcie na małą odmianę. Taka zielona surówka będzie wspaniale smakować „solo”, ale idealnie sprawdzi się również jako dodatek do obiadu. Przygotujecie ją naprawdę w ekspresowym tempie z zaledwie dwóch składników i szalenie aromatycznego sosu. Sprawdzi się idealnie, gdy nie macie czasu na robienie bardziej „wymyślnych” i czasochłonnych sałatek.

Przepis: Zielona surówka z ogórkiem i awokado Ta surówka jest pyszna i bardzo prosta w przygotowaniu. Kilka minut i gotowe! Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 ząbek czosnku

świeża kolendra

sezam

2 długie ogórki

1 awokado

3 łyżki oleju sezamowego

1 łyżka sosu sojowego

kawałek korzenia imbiru

1 łyżeczka octu ryżowego Sposób przygotowania KrojenieNajpierw dokładnie umyjcie ogórki, jednak ich nie obierajcie. Pokrójcie je w dość grube plastry. Następnie obierzcie awokado i pokrójcie w kostkę. Przygotowanie sosuW oddzielnej miseczce wymieszajcie olej sezamowy, ocet ryżowy, sos sojowy, starty kawałek imbiru i czosnek przeciśnięty przez praskę. MieszanieWylejcie sos na posiekanego ogórka i awokado. Dorzućcie też pokrojoną kolendrę i podprażone na patelni ziarna sezamu.

Dlaczego ogórki i awokado to świetne połączenie odchudzające?

Ogórki, które są głównym składnikiem tej surówki, będą świetnym wyborem dla osób walczących z nadprogramowymi kilogramami. Warzywa te w 96 procentach składają się z wody. Dodatkowo są naprawdę niskokaloryczne – w 100 gramach ogórków znajduje się zaledwie 14 kcl. W diecie osoby, która się odchudza, zdecydowanie nie powinno więc zabraknąć ogórków. Dodatkowo te warzywa zawierają w sobie błonnik pokarmowy, który sprawia, że czujemy się dłużej syci. Ogórki są bogate w witaminy, ale znajduje się w nich też wiele składników mineralnych, takich jak na przykład wapń, fosfor, magnez, potas.

Z kolei awokado, choć jest dość kaloryczne, bo w 100 gramach znajduje się 169 kcl, to doskonale wpływa na uczucie sytości, a to z kolei sprawia, że po prostu się najadamy. Dodatkowo zawiera tłuszcze omega-3 i omega-6, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Sprawdźcie, dlaczego jeszcze awokado korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Jak zrobić surówkę na odchudzanie? Praktyczne wskazówki

Podczas przygotowywania sałatek ogranicza was jedynie wyobraźnia. Możecie użyć do tego najróżniejszych składników i warzyw. W tym przypadku musicie jednak pamiętać, żeby sięgać po te odpowiednie. Sprawdźcie, jakich warzyw nie jeść na diecie, ponieważ mogą przynieść odwrotny skutek, niż myślicie.

Taka sałatka, która będzie odpowiednia w menu osoby na diecie, wcale nie musi być tylko „suchą zieleniną”, po której zaraz będziecie głodni. Kluczowe jest tutaj odpowiednie komponowanie tej potrawy. Bazą powinny być warzywa – najlepiej wybierzcie takie, które sprawią, że na talerzu będzie kolorowo, przez co sałatka będzie wyglądać naprawdę apetycznie. Warzywa nie tylko są źródłem witamin i mikroelementów, ale też zwiększają objętość sałatki przy stosunkowo małej kaloryczności. Ważnym elementem takich sałatek jest też białko – postawcie na mięso z indyka, kurczaka. Dobrze sprawdzą się też ryby, na przykład łosoś lub tuńczyk, ale też rośliny strączkowe, sery, jajka czy tofu. Dodajcie też źródło tłuszczu, ponieważ wtedy niektóre witaminy lepiej się wchłoną, a dodatkowo jest on nośnikiem smaku. Możecie użyć awokado, siemienia lnianego, orzechów, pestek lub dressingów na bazie oliwy.

