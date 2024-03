Kiedyś uważałam ją za warzywo „gorszego sortu”. Teraz wiem, że to samo zdrowie na talerzu

Cebula to warzywo, które dość często wykorzystujemy w kuchni – można ją dodawać do sałatek, zup, dań głównych, jednak zazwyczaj traktujemy ją jedynie jako dodatek do potraw, który ma im nadać więcej smaku. Nie myślimy jednak o niej w kategoriach zdrowotnych, a to błąd, ponieważ jest prawdziwą skarbnicą witamin. Dodatkowo cebula ma niską cenę, a z jej cennych właściwości możemy korzystać przez cały rok.

Jakie dobroczynne właściwości ma cebula?

Cebula działa dobroczynnie na nasz organizm, między innymi ze względu na zawartość przeciwutleniaczy. Są to związki, które hamują proces utleniania, prowadzący do uszkadzania komórek, co przyczynia się do powstawania wielu chorób, między innymi cukrzycy czy chorób serca. Dodatkowo, kwercetyna, która jest zawarta w cebuli (głównie czerwonej), jest antyoksydantem i neutralizuje działanie wolnych rodników. Warzywo to posiada także właściwości obniżające poziom cukru i ciśnienia. Nie można też zapomnieć o jej działaniu przeciwbakteryjnym.

Cebula może działać także przeciwnowotworowo – regularne spożywanie tego warzywa może korzystnie przyczynić się do naszego zdrowia w tej kwestii. Z badań wynika, że szczególnie dotyczy to raka żołądka, jelita grubego, ale też jamy ustnej czy gardła. Przykładowo: wyniki badania opublikowanego na łamach „Asia Pacific Journal of Clinical Oncology” pokazują, że ryzyko zachorowania na raka jelita grubego okazało się niższe o 79 procent w przypadku osób jedzących cebulę w dużych ilościach w porównaniu z grupą o najniższym spożyciu tego warzywa. Dodatkowo spożywanie cebuli jest również wskazane osobom, które zmagają się z cukrzycą. Dzięki kwarcetynie i wysokiej zawartości chromu jej jedzenie może wpływać na regulowanie glukozy we krwi. Cebula dobrze działa też na trawienie i jest polecana podczas przeziębienia.

Jak jeść cebulę, by była najzdrowsza?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby jeść cebulę systematycznie – dopiero wtedy będzie można zaobserwować rezultaty. Jeśli tylko jednorazowo sięgniecie po cebulę – nie możecie spodziewać się pozytywnych efektów, poza walorami smakowymi. Warto włączać do diety też różne rodzaje cebuli – wtedy będziecie mogli czerpać to, co najlepsze z każdego z nich.

Aby móc cieszyć się jak największą ilością korzyści zdrowotnych z jedzenia cebuli, warto spożywać ją w surowej lub minimalnie przetworzonej postaci. Surowa cebula zawiera najwięcej witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia. Aby maksymalnie wykorzystać właściwości zdrowotne cebuli, warto więc dodawać ją do kanapek, sałatek. Możecie jeść ją też w postaci marynowanej lub dodawać do potraw w ostatnich minutach gotowania, aby zachować jak najwięcej składników odżywczych. Koniecznie sprawdźcie też, jak przechowywać cebulę. Możecie przygotować również syrop z cebuli, który jest niezastąpiony w walce z kaszlem i przeziębieniem.

