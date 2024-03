Co weganie wkładają do święconki? Poznaj roślinne zamienniki tradycyjnych pokarmów

Wybór pokarmów do święconki nie jest dziełem przypadku. Każdy produkt, który trafia do wielkanocnego koszyczka ma swoje określone znaczenie i nawiązuje do historii męki oraz zmartwychwstania Chrystusa. Nie może w nim zabraknąć jajek, wędliny, chrzanu, soli, chleba i ciasta. Weganie większość z tych produktów eliminują ze swego jadłospisu. Sprawdź, czym mogą je zastąpić, by stworzyć pyszną święconkę na miarę swoich przekonań.

Co włożyć do wegańskiej święconki?

Wegańska święconka wcale nie musi być gorsza od tej klasycznej, skomponowanej z tradycyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Mogą się w niej znaleźć między innymi:

żytni chleb,

muffinki owsiane,

tarty chrzan,

czarna sól,

pieprz,

hummus,

rzeżucha,

kawałek mazurka zrobionego na mące z ciecierzycy,

cukrowy baranek etc.

Czym zastąpić wędlinę i jajka w wegańskiej święconce?

Weganizm to bardziej restrykcyjna odsłona diety wegetariańskiej. Jej zwolennicy rezygnują nie tylko ze spożywania mięsa, ale również pozostałych produktów odzwierzęcych, takich jak na przykład jajka czy mleko i jego przetwory (masło, śmietana, jogurty, maślanki, kefiry itp.). Wegańska święconka nie musi być jednak nudna i pozbawiona smaku. Jest wiele gotowych produktów i przepisów, dzięki którym weganie mogą stworzyć zamienniki typowych produktów spotykanych w wielkanocnym koszyczku.

Kiełbasa w ich święconce może być zrobiona z czerwonej lub białej fasoli z różnymi dodatkami. Do stworzenia jajek zwykle wykorzystuje się tofu, mleczko sojowe i agar. Z tych trzech składników powstają białka. Żółtka natomiast to mieszanka gotowanej marchewki, ciecierzycy i przypraw. Co ciekawe, wegańskie odpowiedniki jajek do złudzenia przypominają te prawdziwe, nie tylko w wyglądzie, ale również w smaku. Wszystko za sprawą czarnej soli granulowanej (kala namak), która doskonale imituje jajka.

Chleb i ciasta w wegańskiej święconce

Przygotowanie wegańskich wersji chleba i ciasta nie jest trudne. Mleko krowie z powodzeniem można zastąpić roślinnym (najlepiej sprawdza się sojowe lub migdałowe). Zamiast masła warto użyć margaryny albo oleju z pestek winogron. Świetnym zamiennikiem jajek w wypiekach będzie natomiast mielone siemię lniane lub nasiona chia wymieszane z wodą w proporcji 1:3. Powstanie zawiesina, która doskonale „zwiąże” ciasto i zapewni mu sprężystość. Można wykorzystać też rozgniecionego banana lub skrobię ziemniaczaną (dwie łyżki odpowiadają jednemu jajku). Co więcej, w sklepach z wegańską żywnością znajdują się specjalne sproszkowane mieszanki będące substytutem jajek. Zazwyczaj to połączenie skrobi kukurydzianej, gumy guar, roślinnych barwników i przypraw.

