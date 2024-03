Dietetyczne sztuczki, żeby potrawy wielkanocne były nie tylko obłędnie smaczne, ale też zdrowe

Wielkanoc to czas pysznego jedzenia. Na stołach królują jajka w najróżniejszych odsłonach, ale też smakowite mięsa podane na różne sposoby, oczywiście również żurek lub barszcz biały. Nie brakuje też słodkich pyszności, takich jak mazurki, serniki czy babeczki. Cały dom wypełnia się wtedy aromatem smakołyków, którym trudno się oprzeć. Ważne jest jednak, by również w tym okresie nie zapominać o swoim zdrowiu. Możecie przyrządzić pyszne potrawy, które jednocześnie będą dobre dla waszego organizmu. Opowiada o tym rozmowie z „Wprost” Dominika Hatala, dietetyk kliniczny. Specjalistka prowadzi również profil instagramowy Dietetyk Powszechny, gdzie propaguje wiedzę na temat zdrowej diety.

Co zrobić, żeby potrawy wielkanocne były smaczne, ale też zdrowe?

Przygotowując potrawy na Wielkanoc, skupiamy się przede wszystkim na ich smaku. Oczywiście jest to szalenie ważne i chyba każdemu z nas zależy na tym, by zaspokoić kubki smakowe swoich gości, jednak warto zwrócić uwagę też na aspekt zdrowotny w tej kwestii. W jaki sposób zadbać o to, by potrawy na wielkanocnym stole były zdrowsze? Czy są jakieś zdrowsze, ale równie smaczne, alternatywy świątecznych dań?

– Zadbanie o to, aby potrawy na wielkanocnym stole były zdrowsze, nie oznacza rezygnacji z pysznych smaków. Istnieje wiele sposobów na przygotowanie zdrowszych wersji tradycyjnych potraw wielkanocnych. Postaw przede wszystkim na zdrowsze metody przygotowania. Zamiast smażenia potraw na głębokim tłuszczu postaw na gotowanie na parze, pieczenie oraz grillowanie. Używaj chudych składników. Wybieraj chude źródła białka, takie jak indyk, kurczak, ryby o niskiej zawartości tłuszczu (np. dorsz, tilapia), a także chude produkty mleczne (np. jogurt naturalny o niskiej zawartości tłuszczu, ser biały). Dodawaj także więcej warzyw do swoich potraw. Warzywa są bogate w błonnik pokarmowy, witaminy i minerały, a jednocześnie są niskokaloryczne – mówi dietetyk.

Dietetyk Dominika Hatala wytłumaczyła też, jakich składników warto używać do przygotowania wielkanocnych potraw: – Możesz używać warzyw jako główny składnik sałatek, zup, pieczonych potraw i dań na gorąco. Przygotuj zdrowsze wersje tradycyjnych deserów wielkanocnych, takie jak serniki, ciasta i babki. Możesz używać mąki pełnoziarnistej, niskotłuszczowego mleka, zamienników cukru i dodawać więcej owoców do deserów. Ogranicz ilość sosów, majonezów i innych tłustych dodatków w swoich potrawach. Stawiaj na lekkie dressingi do sałatek, domowe sosy pomidorowe z dodatkiem ziół i przypraw, a także sałatki warzywne z jogurtem naturalnym – dodała.

Jak zapobiec świątecznemu przejedzeniu?

Uczucie przejedzenie często towarzyszy nam po „świątecznym obżarstwie”. Warto jednak temu zapobiegać. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne. Dietetyk tłumaczy, co możemy zrobić, by po Wielkanocy nie czuć, że „zaraz pękniemy”. Sprawdźcie też, jak nie przytyć podczas świąt wielkanocnych.

Aby zapobiec świątecznemu przejedzeniu, warto postawić na mniejszą ilość, ale większych posiłków w ciągu dnia. Jeśli będziemy nieustannie podjadać „po trochę” ze świątecznego stołu, to nasz organizm nie będzie miał chwili, na spokojne strawienie pokarmu. Postaw na 3/4 większe posiłki w ciągu dnia, nałóż jednorazowo na talerz wszystko, co zamierzasz zjeść i nie podjadaj – mówi specjalistka.

