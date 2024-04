W tym warzywie ukryte są wszystkie sekrety zdrowia. Obniża ciśnienie, cholesterol i pomaga schudnąć

Buraki to warzywo, które wyróżnia się intensywnym kolorem i charakterystycznym smakiem. Można spożywać je na wiele sposobów: gotowane, pieczone, duszone lub surowe, dodawane do sałatek czy soków. Ich bogactwo w witaminy, minerały i przeciwutleniacze sprawia, że są nie tylko smaczne, ale również korzystne dla naszego zdrowia, dlatego warto włączyć je do swojego codziennego menu. Często nie doceniamy cennych właściwości tego warzywa. Tłumaczymy więc, jakie szczególne właściwości płyną z ich jedzenia dla naszego organizmu.

Buraki pomagają obniżyć ciśnienie i cholesterol

Spożywanie buraków może ochronić nas przed licznymi problemami zdrowotnymi. Dodatkowo są one bardzo tanie, więc jest to „zdrowie na wyciągnięcie ręki”, dostępne dla każdego. W burakach zawarte są azotany, które podnoszą stężenie tlenku azotu we krwi, a tym samym powodują spadek ciśnienia. Buraki zawierają także inne składniki, takie jak potas, który również wpływa na regulację ciśnienia krwi. Są również bogate w magnez, który także działa korzystnie. Regularne spożywanie buraków w swojej diecie może przyczynić się do naturalnego obniżenia ciśnienia krwi i poprawy ogólnego stanu zdrowia. Co więcej, jedzenie buraków obniża też cholesterol, co z kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca i miażdżycy.

Jakie jeszcze dobroczynne właściwości mają buraki?

Poza ochronnym działaniem na nasze serce, jedzenie buraków wykazuje też inne korzystne właściwości dla naszego organizmu. Chodzi między innymi o jego oczyszczanie i odkwaszanie z uwagi na wysoką zawartość błonnika pokarmowego, a także silne działanie zasadowe. Dodatkowo spożywanie buraków wspiera układ krwionośny, ponieważ dostarczają żelaza, które bierze udział w procesach krwiotwórczych. Jedzenie tych warzyw wzmacnia też odporność naszego organizmu i poprawia pracę układu immunologicznego. Warto sięgać po to warzywo przez cały rok, jednak szczególnie wskazane jest to w okresie zimowym, gdy gdy znacznie wzrasta ryzyko przeziębienia lub grypy. Ich jedzenie wspomaga też odchudzanie, dlatego osoby, które borykają się z niechcianymi kilogramami, powinny włączyć je do swojej diety.

Buraki dostarczają też wielu witamin i cennych składników odżywczych. Możecie wkomponować je do swojego menu na wiele sposobów. Dobrym pomysłem jest dodawanie ich do różnego rodzaju potraw, ale też picie soku z buraków. Jeśli nie jesteście fanami tego smaku – sięgnijcie po sok z kiszonych buraków z cynamonem, który jest o wiele lepszy niż klasyczna wersja.

