To nie tylko chwast. Odkryj kulinarne i zdrowotne sekrety darmowego bluszczyku kurdybanka

Wiele osób traktuje go jak chwast. Tymczasem bluszczyk kurdybanek to cenna roślina o wielu prozdrowotnych właściwościach. Można ją spotkać praktycznie wszędzie – w ogrodach, lasach, przy drogach, na łąkach etc. Ma niewielkie fioletowe kwiaty i przyjemny zapach. Bluszczyk kurdybanek najlepiej zbierać ze stanowisk oddalonych od ruchliwych ulic i mocno nasłonecznionych. Egzemplarze rosnące w takich miejscach zawierają bowiem więcej olejków eterycznych.

Jak wykorzystać bluszczyk kurdybanek w kuchni?

Bluszczyk kurdybanek znajduje wiele kulinarnych zastosowań. Doskonale sprawdza się jako składnik różnego rodzaju potraw, na przykład makaronów, dań mięsnych i warzywnych. Możesz dodawać go zup, sałatek, wytrawnych koktajli, pasztetów czy sosów. Świetnie wzbogaci też smak jajecznicy, omletów, kotletów mielonych, farszu do pierogów czy placków na bazie ziemniaków lub cukinii. Nadaje się do jedzenia zarówno w formie świeżej, jak i ususzonej. Z powodzeniem zastąpi natkę pietruszki czy różne mieszanki ziół i przypraw wykorzystywane na co dzień w kuchni. Ma intensywny aromat i korzenny, pikantny smak.

Niewiele osób wie, że z kurdybanka można przygotować również napar. Wystarczy zalać łyżkę ususzonej rośliny zalać gorącą wodą i zaparzać pod przykryciem przez około 15 minut. Taki napój można pić dwa razy dziennie. Niektórzy przygotowują również z bluszczyku prozdrowotne nalewki.

Jakie właściwości ma bluszczyk kurdybanek?

Bluszczyk kurdybanek ma w swoim składzie wiele cennych mikroelementów. Zawiera między innymi witaminę C, prowitaminę A, żelazo, cynk, krzem, oraz polifenole. Wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwgrzybicze. Wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn. Wpływa pozytywnie na układ pokarmowy. Usprawnia trawienie i zapobiega dolegliwościom gastrycznym, takim jak na przykład wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha czy biegunki. Wymiata z organizmu wolne rodniki i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się komórek. Niweluje stres oksydacyjny odpowiedzialny za rozwój wielu chorób. Wzmacnia odporność i ułatwia walkę z infekcjami. Poprawia stan skóry, włosów i paznokci.

Bluszczyk kurdybanek a jasnota purpurowa

Bluszczyk kurdybanek często bywa mylony z jasnotą purpurową. Na pierwszy rzut oka obie rośliny wyglądają dość podobnie, ale wystarczy się odrobinę przyjrzeć, by dostrzec między nimi różnice. Chodzi o:

Kolor i ułożenie kwiatów – kurdybanek ma fioletowe kwiaty, które pokrywają większą część łodygi. Tymczasem kwiaty jasnoty purpurowej są zdecydowanie jaśniejsze (raczej różowe) i gromadzą się głównie w górnej części łodygi,

Wygląd i kształt liści – liście kurdybanka na ogół są okrągłe i lekko błyszczące. Natomiast liście jasnoty purpurowej zwężają się na końcach, są bardziej unerwione, a ich powierzchnię pokrywają niewielkie włoski,

Zapach – bluszczyk kurdybanek ma intensywny, wyrazisty aromat. Zapach jasnoty purpurowej bywa określany jako nieprzyjemny, ziemisty. Może przypominać nieco aromat buraków.

Warto jednak podkreślić, że jasnota purpurowa nie jest rośliną trującą. Podobnie jak bluszczyk kurdybanek wykazuje wiele cennych właściwości. Redukuje napięcie i dolegliwości bólowe. Dodatkowo łagodzi stany zapalne. Nadaje się do jedzenia. Wiele osób przyrządza z niej również napary i nalewki.

