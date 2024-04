Lidl przed majówką obniża ceny wielu produktów na grilla. Możesz zaoszczędzić ponad 40 zł

Już niedługo rozpocznie się majówka. To ostatni moment, by uzupełnić zapasy przed planowanym grillowaniem. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają szansę nadrobić zaległości i sporo zaoszczędzić. Trzeba się jednak śpieszyć, bo większość akcji promocyjnych trwa tylko dwa dni. Zobacz, co warto kupić w Lidlu.

Najlepsze promocje przed majówką w Lidlu

Lidl obniżył ceny wielu produktów na grill. Taniej kupisz między innymi popularne rodzaje mięs. Za karkówkę w marynacie Grill & Fun o wadze 1 kilograma zapłacisz tylko 9,99 złotych (regularna cena wynosi 29,99 zł). Możesz wybrać różne warianty marynaty: klasyczną, czosnkowo-majerankową, z czarnym czosnkiem lub wędzoną papryką. Ucieszą się również fani klasycznych przysmaków na grilla. Promocją objęto również kiełbasę śląską codzienną Grill & Fun. Opakowanie o wadze 1 kilograma kosztuje 6,90 złotych. Zaoszczędzisz 11 złotych (regularna cena to 17,90).

By skorzystać z promocji na karkówkę w marynacie i kiełbasę, trzeba aktywować specjalne kupony dostępne w aplikacji Lidl Plus. To darmowe oprogramowanie na telefon komórkowy. Wystarczy pobrać je ze sklepu internetowego, zainstalować na swoim urządzeniu, a potem przejść krótki i prosty proces rejestracji. W przypadku obu wskazanych produktów obowiązuje limit trzech kilogramów na jeden kupon. Każdy kolejny kilogram będzie sprzedawany po cenie regularnej (przed obniżką).

Lidl przygotował również ciekawą ofertę dla miłośników ryb. Pstrąg tęczowy patroszony (1 kg) kosztuje 10 złotych taniej. Zapłacisz za niego 24 złote i 80 groszy. Cena poza promocją wynosi 34,80 zł. Akcja jest skierowana do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Na jeden kupon można kupić tylko 4 kilogramy produktu. Kolejnych obniżka nie obejmuje.

Warto podkreślić, że promocje na karkówkę w marynacie, kiełbasę śląską i pstrąga tęczowego trwają tylko przez dwa dni – w poniedziałek i we wtorek, tj. od 29 do 30 kwietnia 2024 roku.

Inne promocje na produkty na grilla w Lidlu

Posiadacze aplikacji Lidl Plus mogą zaoszczędzić również na zakupie innych produktów, które przydadzą się podczas majówki. Chodzi o takie artykuły jak na przykład:

stek wołowy 200 g Grill & Fun;

marynowany boczek w plastrach 300 g Grill & Fun (różne rodzaje);

kabanosy premium wieprzowe lub drobiowo-wieprzowe marki Pikok (175 g)

Klienci, którzy kupią jedno opakowanie wymienionych wyżej produktów, drugie otrzymają za darmo. Obowiązuje limit 4 sztuk na kupon (maksymalnie 2 gratis). Promocja na stek wołowy trwa tylko w poniedziałek (29.04.2024 r.). Natomiast pozostałe obowiązują wyłącznie we wtorek (30.04.2024 r.).

