To najzdrowszy chleb, od lat jem już tylko ten rodzaj. Usprawnia pracę jelit, ale to dopiero początek korzyści

Chyba mało osób wyobraża sobie typowe śniadanie lub kolację bez użycia chleba. Zazwyczaj sięgamy wtedy po klasyczne kanapki, które są szybkie i naprawdę smaczne. Z jedzenia chleba rezygnują jednak osoby, które chcą zadbać o swoją dietę. Okazuje się, że nie jest to konieczne – w takiej sytuacji trzeba tylko postawić na jego odpowiedni rodzaj. Warto więc włączyć na stałe do swojego menu pumpernikiel. Tłumaczymy, jakie ma właściwości i dlaczego jest tak zdrowy.

Jaki jest najzdrowszy chleb na świecie?

Za najzdrowszy chleb na świecie uznaje się pumpernikiel, który dostarcza naszemu organizmowi wielu cennych substancji odżywczych. Dodatkowo jego jedzenia spowalnia procesy starzenia się organizmu. Jest to ciemny chleb pochodzący z Niemiec i jest zdrowszą alternatywą dla białego pieczywa. Ma on także niższy indeks glikemiczny, a to z kolei oznacza, że nie powoduje on szybkiego wzrostu poziomu cukru we krwi. Jego jedzenie może tez przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu.

Ten rodzaj chleba wytwarza się z gruboziarnistej mąki żytniej, dodaje się także wodę, drożdże i zakwas. Inny jest też sposób pieczenia w porównaniu do klasycznego chleba. Pumpernikiel piecze się w niskiej temperaturze przez ponad dobę (od 18 do 20 godzin). Następnie taki upieczony chleb układa się w specjalnym pomieszczeniu, gdzie leżakuje i dojrzewa. To właśnie tak długie pieczenie sprawia, że chleb ma ciemny kolor, a także charakterystyczny kwaśno-kawowy aromat.

Dlaczego warto jeść pumpernikiel?

Chleb ten jest bogaty w błonnik, co może pomóc w regulacji trawienia i utrzymaniu poziomu sytości na dłużej. Przyspiesza także ruchy perystaltyczne jelit, a w konsekwencji wymiata z nich zbędne produkty przemiany materii. Jest on również bogaty w żelazo, magnez, selen, miedź, mangan, witaminy z grupy B i kwas foliowy. Dodatkowo pumpernikiel jest cennym źródłem witamin i przeciwutleniaczy, wykazuje również właściwości probiotyczne.

Pamiętajcie jednak, że wartości odżywcze tego pieczywa mogą się różnić między innymi w zależności od marki, a także sposobu wytwarzania. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że jest to produkt wysokokaloryczny (dlatego powinien być spożywany z umiarem, jako część zrównoważonej diety). Zaletą tego chleba jest również to, że długo utrzymuje on swoją świeżość.

Czytaj też:

Najlepszą włoską przekąskę zrobisz w domu. Jest prosta, szybka i obłędnie pysznaCzytaj też:

Ta jajecznica rozpływa się w ustach. Jej sekret tkwi w odpowiednim połączeniu 3 składników