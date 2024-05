Nie wyrzucaj zwiędniętych szparagów. Znamy prosty i niezawodny trik na ich „reanimację”

Szparagi to zdrowe warzywa, które mają wiele cennych właściwości. Są prawdziwą „bombą antyoksydacyjną”. Zawierają wiele przeciwutleniaczy, które unieszkodliwiają wolne rodniki, łagodzą stany zapalne, wzmacniają odporność i wspomagają organizm w walce z infekcjami. Poza tym wspierają pracę nerek. Poprawiają też stan włosów, skóry i paznokci. Zapewniają uczucie sytości, choć mają niewiele kalorii. Dlatego ułatwiają odchudzanie i zapobiegają sięganiu po tuczące przekąski.

Niestety szparagi dość szybko tracą jędrność, przez co stają się nieapetyczne. Wtedy wiele osób je wyrzuca. To duży błąd. Nawet zwiędnięte warzywa nadają się do spożycia. Co więcej, istnieje prosty sposób, by przywrócić im świeżość. Niezawodnym patentem na „reanimowanie” szparagów dzieli się Katarzyna Bosacka, dziennikarka i edukatorka żywieniowa.

Jak „reanimować” zwiędnięte szparagi?

Trik Katarzyny Bosackiej jest dziecinnie prostyl i nie wymaga użycia żadnych specjalnych sprzętów. Wystarczy miska lub inne naczynie. Co musicie zrobić, by „uratować” zwiędnięte szparagi? Najpierw oberwijcie ich końcówki, a następnie włóżcie je do naczynia wypełnionego zimną wodą. Po dwóch godzinach w takiej „kąpieli” warzywa będą jak nowe, a wy zaoszczędzicie sporo pieniędzy. Przy okazji zrobicie też przysługę planecie i unikniecie marnowania żywności.

Pamiętajcie też, by odpowiednio przechowywać zakupione szparagi. To bardzo ważne, jeśli chcecie, by „reanimowane” szparagi nie utraciły świeżości po raz drugi. Odetnijcie końcówki poszczególnych okazów (wystarczą 2-3 centymetry), a potem włóżcie warzywa do wysokiego naczynia z lodowatą wodą. Całość wstawcie do lodówki. Dzięki temu zachowają jędrność przez 3-4 dni. Możecie też zwilżyć ręcznik zimną wodą i owinąć nim szparagi.

Co zrobić z końcówkami szparagów?

Końcówek szparagów nie warto wyrzucać. Możecie zrobić z nich bulion, czyli idealną „bazę” różnego rodzaju zup kub sosów, a także wielu dań inspirowanych włoską kuchnią, na przykład risotto czy kaszotto. Opcji jest mnóstwo. I tak naprawdę wszystko zależy od waszej kreatywności w kuchni. Szparagi dodadzą daniom smaku i aromatu, a jednocześnie cennych wartości odżywczych.

