Końcówki szparagów były dla mnie tylko „kuchennym odpadem”. Siostra pokazała mi, jak je wykorzystać

Powoli zaczynają pojawiać się w sklepach i na bazarkach szparagi. To charakterystyczne warzywo, które można przygotować na wiele różnych, smakowitych sposobów. Są one bogatym źródłem wielu składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały i błonnik. Ich zielone łodygi są wykorzystywane w kuchni do przygotowania różnych dań, zwłaszcza w sezonie wiosennym, gdy są najświeższe i najsmaczniejsze. Szparagi można gotować, grillować, smażyć lub dodawać do sałatek i innych potraw. Wcześniej trzeba je jednak odpowiednio przygotować, między innymi pozbywając się ich końcówek. Nie musicie jednak ich wyrzucać – warto wykorzystać je w kuchni. W ten sposób możecie „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” – jednego dnia podać rodzinie na obiad szparagi, a drugiego – danie przygotowane z ich końcówek. W tym patencie z pewnością zakochają się osoby, które żyją według zasady „zero waste”.

Jak wykorzystać końcówki szparagów?

Nie wyrzucajcie końcówek szparagów – możecie je śmiało zjeść. Dobrym pomysłem jest ich zamrożenie, a gdy nazbiera wam się już pokaźna ilość – zrobienie z nich smacznych potraw. Nie jest to jednak regułą – możecie też użyć ich od razu. W ten sposób „wyczarujecie” naprawdę pyszne potrawy. Bulion ugotowany z końcówek szparagów możecie wykorzystać na przykład do przygotowania kaszotto lub risotto – podlewajcie nim ryż lub kaszę, a wasze danie wyjdzie cudowanie aromatyczne. Wystarczy, że końcówki szparagów podgotujecie w osolonej wodzie. W ten sposób możecie przyrządzić też zupę krem, dodając do bulionu swoje ulubione warzywa, a następnie blendując całość na gładką masę.

Ugotowany z nich wywar może być również doskonałą bazą do różnego rodzaju sosów, które będą świetnie komponować się między innymi z makaronem. Podgotowane końcówki połączcie ze śmietaną i na przykład różnymi serami oraz ulubionymi przyprawami. Całość musicie później zmiksować, delikatnie zredukować i uzyskacie pyszny sos. Ciekawym pomysłem jest też dodanie do niego swoich ulubionych dodatków, na przykład suszonych pomidorów.

Jak należy obierać szparagi?

Obierać trzeba przede wszystkim białe i fioletowe szparagi. Wynika to z faktu, że są one najbardziej włókniste. Jeśli chodzi o zielone szparagi – jest to uzależnione od ich świeżości. Młode zielone szparagi nie wymagają obierania. Warzywo to najlepiej jest obierać obieraczką – w ten sposób skórka, która od nich odejdzie, będzie naprawdę cienka. Należy obierać szparagi na całej długości – od nasady aż do samego korzenia.

Przed obróbką termiczną szparagi należy też oczyścić, czyli pozbyć się ich zdrewniałych i twardych końcówek (które później z powodzeniem wykorzystacie). Możecie po prostu odłamać końcówkę w miejscu na pograniczu części twardej i sprężystej łodyżki, ale to nie jest jedyny sposób. Drugi patent polega na ucięciu ich nożem (szefowie kuchni polecają ten właśnie sposób) – nożem wyczujcie miejsce, w którym kończy się łykowaty fragment. Jeśli będziecie czuć opór podczas próby zanurzenia noża w tym miejscu – przesuńcie się po prostu odrobinę wyżej. Sprawdźcie też, jak dobrze ugotować szparagi. Warto poznać także sposób na uratowanie zwiędniętych szparagów.

