Babcia pokazała mi, jak zrobić najlepszą karmelizowaną cebulę. Jej patent „wymiata”

Karmelizowanie cebuli nie jest trudne. Wystarczy zeszklić ją na patelni razem z kilkoma przyprawami oraz dodatkami. Zwykle chodzi o miód, ocet balsamiczny, pieprz i sól. Warto jednak ten zestaw wzbogacić o parę innych składników. Dzięki temu warzywo nabierze wyjątkowego charakteru. Sekretna mieszanka z przepisu mojej babci potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Nie mogłam uwierzyć, że ten patent jest tak prosty.

Jak wzbogacić smak karmelizowanej cebuli?

Moja babia dodaje do karmelizowanej cebuli szczyptę cynamonu oraz kurkumy. Dzięki temu warzywo zyskuje ciekawy, korzenny smak oraz aromat. Poza tym łatwiej je strawić. Związki zawarte w przyprawach wpływają pozytywnie na układ pokarmowy. Usprawniają perystaltykę jelit, przyspieszając przemianę materii. Jednocześnie zapobiegają dolegliwościom gastrycznym, takim jak na przykład wzdęcia, nadmierne gazy czy bóle brzucha.

Jak zrobić karmelizowaną cebulę? Wskazówki

Do karmelizowania nadaje się zarówno czerwona, jak i biała cebula, przy czym ta druga ma nieco ostrzejszy smak. Bardzo duże znaczenie ma to, na jakim tłuszczu smażymy warzywo. Najlepiej sprawdzą się produkty pochodzenia roślinnego (olej rzepakowy lub oliwa z oliwek). Są bowiem neutralne i nie zmieniają smaku potrawy (w przeciwieństwie do tłuszczów zwierzęcych). Warto również dodać do podsmażanej cebuli odrobinę soli. Ten prosty zabieg sprawi, że warzywo szybciej zmięknie. Należy jednak podkreślić, że karmelizacja wymaga czasu (od 20 do nawet 45 minut). Cierpliwość jednak popłaca.

Z czym podawać karmelizowaną cebulę?

Karmelizowana cebula pasuje do wielu różnych potraw. Doskonale sprawdza się między innymi jako składnik domowych hamburgerów, hot dogów lub cebularzy. Doskonale pasuje do różnego rodzaju mięs, na przykład steków, karkówki czy pieczeni. Wspaniale komponuje się też z serami i wędlinami. Można ją również dodać do zupy cebulowej.

Czytaj też:

Zapomniana zupa znów na językach. Przepis Roberta Makłowicza to tylko 5 składnikówCzytaj też:

Ta odmiana cebuli jest najzdrowsza. Działa przeciwnowotworowo, ale to dopiero początek korzyści