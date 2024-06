Lidl rozdaje za darmo popularny olej. Lepiej zapisz tę datę, jeśli chcesz zaoszczędzić

Akcja promocyjna jest skierowana do wszystkich klientów, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. Zdobycie oprogramowania nie jest trudne i nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Wystarczy pobrać je ze sklepu internetowego i zainstalować w swoim smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym z systemem Android bądź iOS. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut. Potem wystarczy już tylko przejść krótki proces rejestracji i aktywować odpowiedni kupon podczas zakupów.

Jak otrzymać olej za darmo w Lidlu?

Akcją objęto jeden konkretny produkt – olej rzepakowy marki ViaDor. Klient, który kupi jeden litr tego tłuszczu w cenie 7 złotych i 49 groszy, drugi dostanie za darmo. Oferta ma jednak pewien limit – dwa litry oleju gratis na kupon. Oznacza to, że jedna osoba może zabrać do domu 4 opakowania produktu, przy czym zapłaci tylko za dwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że promocja jest ograniczona w czasie. Obowiązuje wyłącznie przez jeden dzień, to jest w środę 26 czerwca 2024 roku. Warto więc zapisać sobie tę datę, by o niej nie zapomnieć.

Jak wykorzystać olej rzepakowy w kuchni?

Olej rzepakowy znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Można go wykorzystać do smażenia, duszenia i pieczenia mięs lub warzyw. Świetnie sprawdza się też jako składnik dressingów, sosów, marynat, sałatek, a także różnego rodzaju ciast i placuszków. Nie zmienia smaku ani zapachu potrawy. Powinien być przechowywany w suchym i ciemnym miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Warto pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie – jedną porcję oleju wykorzystujemy tylko raz. Kilkukrotne smażenie na tym samym tłuszczu jest szkodliwe dla zdrowia.

