Babcia nigdy nie używa żelfiksu, a jej dżemy są idealne. Jej patent jest dziecinnie prosty

Gdy byłam mała, często obserwowałam babcię podczas robienia dżemów. W dzieciństwie nie przywiązywałam dużej wagi do tego procesu. Interesowały mnie przede wszystkim jego efekty, czyli pyszne, gęste, rozpływające się w ustach smakołyki. Z czasem doceniłam jednak mądrość babci i zrozumiałam, w czym tkwi sekret jej wybornych przetworów. To banalnie prosty trik. Dziś sama chętnie go wykorzystuję. Dzięki temu udało mi się już sporo zaoszczędzić.

Dlaczego warto zrezygnować z używania żelfiksu i cukru żelującego?

Dostępne w sklepach żelfiksy i cukry żelujące nie mają zwykle zbyt dobrego składu. Zawierają różne zbędne składniki, na przykład olej palmowy czy kokosowy. Tego rodzaju tłuszcze nie są zalecane w codziennej diecie. Ich nadmierne spożycie może zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, cukrzyca typu drugiego czy otyłość.

Za rezygnacją z używania cukrów żelujących i żelfiksów przemawiają jednak nie tylko względy zdrowotne. Duże znaczenie mają również aspekty ekonomiczne. Wskazane produkty nie należą do najtańszych. Kilogram cukru żelującego kosztuje często ponad dziesięć złotych, co bywa sporym obciążeniem dla domowego budżetu (zwłaszcza gdy przygotowujemy większą liczbę przetworów).

Babcine sposoby na idealnie gęste dżemy

Podstawowym zadaniem cukrów żelujących i żelfiksu jest zagęszczanie dżemów i nadawanie im zwartej konsystencji. Jednak ten sam efekt nasze babcie i mamy osiągały naturalnymi metodami. Aby zagęścić dżem wystarczy, że wzbogacicie swoje przetwory o odrobinę soku z cytryny, a także agrest, jabłka, porzeczki lub inne owoce z dużą ilością pektyn. To właśnie te polisacharydy o silnych właściwościach żelujących nadają dżemom zwartą, galaretowatą konsystencję.

Innym sposobem na zagęszczenie przetworów jest wygotowywanie obierek z jabłek. Jeśli nie macie ich pod ręką, sięgnijcie po skórki z cytrusów. Pamiętajcie jednak, by korzystać z owoców ze sprawdzonego źródła, które nie były pryskane pestycydami. Gdy powstanie skoncentrowany płyn dodajcie go do przetworów. Trzeba jednak podkreślić, że ta metoda wymaga sporo czasu i cierpliwości.

Czytaj też:

Zrobiłam zdrowy dżem z przepisu Anny Lewandowskiej. Jeden dodatek to strzał w dziesiątkęCzytaj też:

Czarna porzeczka to źródło witaminy C. Przygotuj porzeczkowy sernik na zimo