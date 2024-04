Zrobiłam zdrowy dżem z przepisu Anny Lewandowskiej. Jeden dodatek to strzał w dziesiątkę

Dżem polecany przez Anię Lewandowską to świetna propozycja dla osób, które nie mają zbyt dużo wolnego czasu albo nie lubią stać przy garnkach. Robi się go szybko i bez większego wysiłku. Poza tym to znacznie zdrowsza wersja tradycyjnych przetworów. Zawiera jeden dość niecodzienny składnik, dzięki któremu zyskuje wiele cennych i prozdrowotnych właściwości. Sprawdź, o jaki produkt chodzi.

Przepis: Dżem z nasionami chia Ta szybka i pyszna przekąska świetnie sprawdza się jako dodatek do kanapek, naleśników, racuchów czy innych placuszków. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 1 Składniki szklanka jagód

15 g nasion chia

30 g ksylitolu

1 cytryna Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i wyparz cytrynę. Otrzyj z niej skórkę, a następnie wyciśnij sok z połówki owocu. Robienie dżemuWrzuć owoce, skórkę cytrusową, ksylitol i nasiona chia do garnka. Dolej sok z cytryny. Gotuj je na palniku o małej mocy przez około 25 minut (do momentu aż zyskają odpowiednią konsystencję). Od czasu do czasu mieszaj zawartość garnka. Gdy dżem będzie gotowy, zdejmij naczynie z kuchenki lub płyty grzewczej i przełóż dżem do osobnego naczynia, na przykład słoiczka. Przechowywanie dżemuPo wystygnięciu włóż dżem do lodówki i zużyj go w ciągu 7-10 dni.

Przepis ten możesz dowolnie modyfikować i wykorzystać do przygotowania dżemu nie tylko jagody, ale również inne owoce (mrożone lub świeże). Idealnie nadadzą się np.: maliny, borówki amerykańskie, morele, brzoskwinie, czereśnie, wiśnie, winogrona, jabłka itp.

Wskazówka: jeśli korzystasz z większych owoców, wcześniej pokrój je na mniejsze kawałki i usuń z nich niejadalne części (pestki czy gniazda nasienne). Jeżeli chcesz zrobić przetwory z owoców, które zawierają małe pestki (maliny, winogrona etc.), lepiej przetrzyj masę przez sito (przed dodaniem nasion chia). Dzięki temu dżem będzie smaczniejsze, ponieważ twarde pestki owoców zgrzytające pod zębami w trakcie jedzenia to nic przyjemnego.

Dlaczego warto dodać nasiona chia do dżemów?

Nasiona chia mają wiele cennych właściwości. Zawierają łatwo przyswajalne białko, błonnik, a także mikroelementy i antyoksydanty. Związki te pozytywnie wpływają na pracę całego organizmu. Wzmacniają odporność i wspomagają organizm w walce z infekcjami. Niwelują stany zapalne i minimalizują szkodliwe działanie wolnych rodników. Zmniejszają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zawału serca, udaru mózgu oraz innych groźnych chorób.

Dżem z nasionami chia może być spożywany przez osoby na diecie redukcyjnej. Ma niewiele kalorii, a jednocześnie przedłuża uczucie sytości po posiłku. W efekcie zapobiega podjadaniu i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Pozwala łatwiej schudnąć bez głodu i wyrzeczeń. Sama dieta to jednak nie wszystko. W przypadku odchudzania duże znaczenie ma również umiarkowana aktywność fizyczna.

