Tanie i dobre masło w Lidlu. Oferta jest atrakcyjna, ale ma pewien „haczyk”

Masło to bez wątpienia jedno z najpopularniejszych smarowideł do pieczywa. Bywa też wykorzystywane do duszenia, pieczenia, smażenia czy zagęszczania sosów. Dzięki niemu potrawy zyskują wyjątkowy aromat i delikatny, mleczny posmak. Kulinarne zastosowanie tego tłuszczu jest bardzo szerokie. Nic więc dziwnego, że bardzo często znika z kuchni jako pierwsze. Teraz masz okazję zrobić zapasy. Lidl przygotował dla swoich klientów niezwykle ciekawą ofertę. Zobacz, kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać.

Tanie masło w Lidlu – zasady oferty

Z oferty na tanie masło w Lidlu skorzystać może każdy klient, który posiada aplikację Lidl Plus. To w pełni darmowe oprogramowanie dostępne na telefony komórkowe z systemem Android lub iOS. Wystarczy pobrać je ze sklepu internetowego i zainstalować na urządzeniu, a potem aktywować specjalny kupon i zeskanować aplikację podczas zakupów. Wykonanie wskazanych czynności nie jest jeszcze jednak równoznaczne z pozyskaniem obniżki. Trzeba spełnić również inne warunki.

Warto podkreślić, że promocją objęto konkretny produkt. By zaoszczędzić, klient musi kupić trzy opakowania masła extra 82 procent marki Pilos o łącznej wadze 600 gramów. Wtedy za jedno opakowanie zapłaci 3 złote i 65 groszy, czyli 39% taniej niż „normalnie”, poza obniżką. Obowiązuje przy tym limit 3 sztuk na kupon. W praktyce oznacza to jedno – każda kolejna zakupiona sztuka tłuszczu (czwarta, piąta, szósta etc.) kosztować będzie więcej, bo niespełna 6 złotych.

Jeśli chcesz skorzystać z tej oferty, nie możesz długo zwlekać z decyzją o zakupie. Musisz się pospieszyć, bo promocja trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w czwartek. 18 lipca 2024 roku.

Jak przechowywać masło?

Zapasy masła najlepiej trzymać w lodówce, z dala od produktów wydzielających intensywne zapachy. Możesz umieścić je w specjalnych pojemnikach na żywność albo zamrozić (jeżeli wiesz, że nie wykorzystasz zakupionych produktów w ciągu najbliższych dni lub tygodni). Warto wcześniej podzielić tłuszcz na mniejsze porcje. Dzięki temu łatwiej ci będzie je później zużyć. Skrócisz też czas rozmrażania produktu.

