Zalewam te płatki mlekiem i w kilka minut mam śniadanie zdrowsze od owsianki

Płatki quinoa powstają w procesie gniecenia ziaren komosy ryżowej. Mają ciekawy, lekko słodki smak z wyczuwalną orzechową nutą. Występują w kilku różnych wariantach, ale największą popularnością cieszy się biała odmiana. Są drobne i niepozorne, Ale skrywają w sobie wiele wartości odżywczych, podobnie jak surowiec, z którego zostały wytworzone. Poza tym znajdują w kuchni bardzo szerokie zastosowanie. Można je dodawać do zup, sosów, past kanapkowych, a nawet kotletów. To również świetna propozycja na śniadanie. Dzięki zyskasz więcej energii o poranku i zaspokoisz głód. Stanowią godną konkurencję dla klasycznej owsianki. Sprawdź, jak je przyrządzić.

Dlaczego płatki quinoa są uznawane za zdrowsze od owsianych?

Płatki komosy ryżowej nie różnią się zbytnio od owsianych pod względem składu. Zawierają podobną ilość witamin i mikroelementów, a jednak wiele osób uznaje je za zdrowszą alternatywę owsianki. Nie bez powodu. Quinoa jest produktem całkowicie bezglutenowym. Może być więc bezpiecznie spożywana przez osoby z alergią na pszenicę lub nietolerancją glutenu. Tymczasem owies, choć w teorii nie zawiera uczulającego białka, to bardzo często bywa nim zanieczyszczony.

Co więcej, specjaliści podkreślają, że płatki quinoa stanowią źródło pełnowartościowego i kompletnego białka, które zawiera wszystkie aminokwasy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie można tego samego powiedzieć o płatkach owsianych. Warto również zwrócić uwagę na kwestie czysto „techniczne” związane z gotowaniem. Płatki komosy ryżowej przygotowuje się nieco szybciej niż owsiankę. Nie wymagają one bowiem długiej obróbki termicznej. Nadają się do spożycia już po pięciu minutach. Tymczasem płatki owsiane potrzebują zwykle kwadransa, by zmięknąć i zyskać odpowiednią konsystencję.

Jak przyrządzić płatki komosy ryżowej na śniadanie?

To bardzo proste zadanie, z którym poradzą sobie nawet początkujący kucharze. Wystarczy zalać płatki z komosy ryżowej mlekiem lub napojem roślinnym i chwilę całość pogotować (około 5 minut). Potem można już dosmaczać potrawę i wzbogacać ją o różne ulubione składniki, podobnie, jak klasyczną owsiankę. Dobrze sprawdzą się sezonowe owoce, na przykład banany, jagody, brzoskwinie, borówki amerykańskie. Można wykorzystać też miód, cynamon, siemię lniane, nasiona chia, gorzką czekoladę, migdały, orzechy itp. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Tak skomponowane śniadanie doskonale nasyci i pohamuje chęć sięgania po słodycze.

