Cukier za darmo w Lidlu, ale tylko przez 3 dni. Sprawdź, kiedy iść na zakupy, by zrobić zapasy

Cukier jest jednym z tych produktów, którego zapasy zwykle kończą się najszybciej. Nie sposób się temu dziwić, biorąc pod uwagę wielość kulinarnych zastosowań wskazanej przyprawy. Służy do doprawiania kawy, herbaty, sosów, marynat, a nawet zup. Co więcej, jest nieodzownym składnikiem domowych przetworów i różnego rodzaju deserów. Jeśli obawiasz się, że zabraknie go w twojej kuchni, czym prędzej uzupełnij zapasy. Teraz można to zrobić naprawdę małym kosztem. Wystarczy, że wybierzesz się do Lidla, bo sieć rozdaje cukier za darmo.

Cukier za darmo w Lidlu – jak go dostać?

Lidl objął akcją promocyjną produkty dwóch konkretnych marek – Polski Cukier oraz KUCHNIALIDLA.PL. Jeśli włożysz do koszyka 10 kilogramów słodkiej przyprawy, zapłacisz tylko za połowę swoich zakupów. Innymi słowy, otrzymasz 5 opakowań cukru za darmo. Tym samym oszczędzisz ponad 20 złotych (cena za sztukę wynosi 4,49 zł). Musisz jednak spełnić jeszcze jeden ważny warunek – zeskanować aplikację Lidl Plus i aktywować specjalny kupon, który się w niej znajduje.

Aplikacja Lidl Plus jest bezpłatna. Z łatwością ściągniesz ją ze sklepu internetowego i zainstalujesz na swoim smartfonie. Działa nie tylko na telefonach z Androidem, ale również tych wyposażonych w system iOS. Pamiętaj, by się pospieszyć. Promocja Lidla nie trwa wiecznie. Oferta na cukier obowiązuje od poniedziałku do środy (5-7 sierpnia 2024 roku). Nie zapominaj też o innej ważnej kwestii – akcja ma ustalony limit. Możesz kupić tylko 10 opakowań słodkiej przyprawy na jeden kupon.

Czy cukier może się przeterminować?

Masz w domu duży zapas cukru i boisz się, że ten szybko straci ważność? Niepotrzebnie. Słodka przyprawa, podobnie jak sól, nigdy się nie przeterminuje. Z czasem może jedynie ulec zbryleniu. Istnieje jednak sposób, by temu zapobiec. Wystarczy przechowywać cukier w szczelnie zamykanym pojemniku, w miejscu, które nie jest narażone na działanie wilgoci. To właśnie ona sprzyja powstawaniu nieestetycznych grudek.

Pamiętaj też, że nawet zbrylony cukier możesz „uratować”. Jedyne, co musisz zrobić, to wrzucić do niego parę ziarenek ryżu na kilka bądź kilkanaście godzin. Wszystko zależy od stopnia zawilgocenia przyprawy. Odpowiednią formę przywróci jej również kromka suchego chleba. Natomiast jeśli zauważysz, że w cukrze zalęgły się mole spożywcze lub inne szkodniki, czym prędzej pozbądź się produktu. Nie nadaje się on bowiem do spożycia.

