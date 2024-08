Francuzki piją tę kawę, by cieszyć się szczupłą sylwetką. Dodają do napoju zaskakujący składnik

Co wyróżnia tę francuską kawę? Sekret napoju tkwi w jednym dość niecodziennym składniku. Chodzi o syrop wytwarzany z kwiatów lawendy. Kawa z lawendą ma oryginalny smak, ale nie tylko o smak chodzi. Lawenda to popularna roślina z rodziny jasnotowatych, którą można spotkać w wielu krajach świata, między innymi we Francji i w Polsce. Budzi duże zainteresowanie nie tylko ze względu na walory wizualne, ale również cenne właściwości. Zobacz, dlaczego Francuzki tak chętnie dodają ją do „małej czarnej”.

Jak przygotować kawę z syropem lawendowym?

Zrobienie kawy z lawendą jest banalnie proste i zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy zaparzyć ulubioną kawę I wlać do niej 2 łyżeczki syropu lawendowego, a potem dokładnie zamieszać zawartość kubka czy filiżanki. Pamiętaj, by nie przesadzać ilością wskazanego dodatku. Ma dość intensywny aromat i smak. Możesz też wzbogacić napój o inne składniki, na przykład mleko, śmietankę czy cukier. Nie zapominaj jednak, że tego typu produkty mocno podnoszą kaloryczność napoju, A jednocześnie nie przydają mu zbyt wielu wartości odżywczych.

Syrop z kwiatów lawendy możesz zrobić w domu na własną rękę. Jeśli jednak nie masz czasu lub dostępu do rośliny, skorzystaj z gotowych produktów dostępnych w sklepach. Pamiętaj jednak, by dokonywać przemyślanych wyborów. Zawsze zwracaj uwagę na skład upatrzonego artykułu. Unikaj tych, które zawierają sztuczne barwniki, konserwanty oraz duże ilości cukru. Im krótszy i prostszy skład, tym lepiej. Cena syropu waha się od 8 do 40 zł.

Jak działa kawa z syropem lawendowym?

Kawa z lawendą wywiera pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Stymuluje pracę wątroby i wydzielania soków trawiennych. Usprawnia ruchy jelit, dzięki czemu przyspiesza metabolizm. Wykazuje też działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Wspiera proces oczyszczania organizmu z toksyn. Ma też właściwości przeciwbólowe. Łagodzi kolki, bóle brzucha i wzdęcia. Wzmacnia odporność. Zmniejsza napięcie oraz stres. Z drugiej strony pobudza do działania i dodaje energii.

